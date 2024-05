Paola Olmedo, visiblemente disgustada, da la callada por respuesta tras asistir a un concierto con José María Almoguera

Inesperado giro en el guión de la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo. Hace unos días todo apuntaba a que la ruptura no tenía vuelta de hoja, ya que mientras el hijo de Carmen Borrego se ha alquilado un apartamento en el centro de Madrid para comenzar una nueva vida lejos de la que ha sido su mujer, en 'TardeAR' revelaban que la argentina podría estar ilusionada con una persona de su pasado a la que el sobrino de Terelu Campos conocería muy bien, y que se habría convertido en su paño de lágrimas en los últimos tiempos. Algo que la protagonista no tardaba en negar entre risas asegurando que "vamos por muy mal camino" con las informaciones sobre su posible nuevo amor. Y cuando Paola y José María parecían más lejos que nunca, ambos han sido 'pillados' en un concierto en San Sebastián de los Reyes este fin de semana. Acompañados por unos amigos y por su hijo Marc, de 10 meses, el todavía matrimonio se dejó ver charlando animadamente e incluso bailando juntos, lo que ha encendido las alarmas acerca de una posible segunda oportunidad cuando están a punto de cumplirse dos meses de su ruptura. Un plan 'en pareja' sobre el que le hemos preguntado a Paola, que visiblemente disgustada y con una seriedad que no le habíamos visto en las últimas semanas, ha huido apresuradamente de las cámaras sin comentar su reencuentro con José María y dejando en el aire si hay posibilidades de reconciliación.