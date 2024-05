Miércoles, 1 de mayo de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Blinken reitera al presidente israelí su compromiso con lograr una tregua "ahora" en Gaza

Jerusalén (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró su compromiso para lograr un acuerdo de tregua "ahora" que devuelva a los rehenes y en mejorar la situación humanitaria en Gaza, según dijo este miércoles en una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en Tel Aviv. "Estamos decididos a lograr un alto el fuego que lleve a los rehenes a casa, y en lograrlo ahora. Y la única razón por la que eso no se lograría sería por culpa de Hamás. Hay una propuesta sobre la mesa. Y como hemos dicho, sin retrasos, sin excusas. El tiempo es ahora", dijo Blinken, según un comunicado del portavoz del presidente israelí.

ISRAEL PALESTINA

Egipto habla de "ambiente positivo" y continua contactos con "todos" para una tregua en Gaza

El Cairo (EFE).- Egipto, principal mediador en el último intento para una tregua en Gaza, afirmó este miércoles que continua sus esfuerzos "con todas las partes" para lograr un cese al fuego entre Israel y Hamás, y aseguró que los contactos se desarrollan en un "ambiente positivo", dijeron fuentes egipcias "de alto rango", según el canal de televisión egipcia Al QaheraNews, próximo a los servicios de Inteligencia del país norteafricano.

ISRAEL PALESTINA

EE.UU. estudia ofrecer refugio a palestinos de Gaza que huyen de la guerra, según CBS

Washington (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos estudia dar acogida como refugiados a un número indeterminado de palestinos para ofrecer un lugar seguro permanente a algunos de los ciudadanos que huyen de la Franja de Gaza devastada por la guerra, según documentos oficiales obtenidos por CBS News. Según estos documentos gubernamentales, en las últimas semanas altos funcionarios de varias agencias federales estadounidenses han debatido sobre la viabilidad de asentar en EE.UU. a los palestinos de Gaza que tienen familiares directos que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

ISRAEL PALESTINA

La Policía desaloja el edificio ocupado en la Universidad de Columbia y detiene a estudiantes

Nueva York (EFE).- La Policía de Nueva York irrumpió la noche de este martes en el edificio de la Universidad de Columbia ocupado horas antes por los estudiantes propalestinos en un operativo de desalojo que se saldó con decenas de detenciones. Los policías utilizaron una grúa para ingresar al edificio desde el segundo piso ya que los estudiantes habían alzado barricadas en las entradas principales. Los estudiantes no ofrecieron resistencia y fueron detenidos uno a uno y luego trasladados a dependencias policiales en varios autobuses, de acuerdo al The New York Times.

HUTÍES ATAQUES

Fuerza de EE.UU. atacó y destruyó vehículo no tripulado de rebeldes hutíes en el mar Rojo

El Cairo (EFE).- Estados Unidos anunció este miércoles que sus fuerzas atacaron y destruyeron un vehículo de superficie no tripulado (USV) de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen que "representaba amenaza" en el sur del mar Rojo, donde ha crecido la tensión de forma paralela con los nuevos esfuerzos para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza. "El USV presentaba una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses, de la coalición y los buques mercantes en la región", dijo en un comunicado en X el Comando Central estadounidense (CENTOM, en inglés). Esta nota llegó pocas horas después de que los insurgentes yemeníes difundieran un vídeo en X de un ataque con dron contra un buque mercantil en el mar Rojo.

UCRANIA GUERRA

Rusia mata a 3 civiles ucranianos en un nuevo ataque con misiles balísticos contra Odesa

Kiev (EFE).- Rusia ha vuelto a atacar la ciudad portuaria de Odesa, en el sur de Ucrania, con misiles balísticos, matando a tres civiles ucranianos e hiriendo a otros tres, dijo este miércoles de madrugada en sus redes sociales el jefe de la Administración Militar de la región de Odesa, Oleg Kiper. Kiper también informó de "daños en una infraestructura civil”, sin dar más detalles al respecto. Con estas tres nuevas víctimas mortales, un total de ocho civiles han fallecido en ataques rusos contra Odesa en lo que va de semana.

HAITÍ CRISIS

Haití trabajará para celebrar elecciones en 2026, asegura el presidente del Consejo de Transición

Puerto Príncipe (EFE).- El presidente del Consejo Presidencial de Transición, Edgard Leblanc Fils, elegido este martes por la mayoría de los miembros, dijo en su primer discurso que ese órgano trabajará para celebrar elecciones en el plazo previsto, a fin de que el país tenga un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026. "Hay que tomar decisiones importantes, en primer lugar en materia de seguridad, para liberar al país de la acción de personas que están causando tanto sufrimiento y tantas víctimas", declaró Leblanc Fils.

TAILANDIA JUICIO

Daniel Sancho termina su declaración en el juicio en Tailandia

Koh Samui (Tailandia) (EFE).- El español Daniel Sancho terminó este miércoles después de alrededor de tres horas su declaración en el juicio en su contra en Tailandia por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, que hoy se centró en responder a las preguntas de la acusación. En la sesión de la mañana, que comenzó alrededor de las 10.30 hora local (03.30 GMT) y se extendió durante más de tres horas, se dio por concluido el testimonio de Sancho, que comenzó ayer martes con el turno de las preguntas de la defensa y terminó hoy con el de la acusación. Sancho declaró principalmente en español, aunque también en inglés, con la ayuda de un intérprete al tailandés. El interrogatorio de la Fiscalía fue incisivo, según pudo saber EFE, y en él también participó la coacusación, que representa a la familia de Arrieta, y cuyos abogados pudieron hacerle preguntas.

CHINA ACCIDENTE

El hundimiento de una carretera en el sur de China deja al menos 19 muertos y 30 heridos

Pekín (EFE).- El derrumbe este miércoles de un tramo de una autopista en la provincia meridional china de Cantón dejó al menos 19 personas fallecidas y 30 heridas, informaron las autoridades locales. El incidente ocurrió a las 02:10 hora local (18:10 GMT del martes), afectando un área de aproximadamente 184,3 metros cuadrados de la autopista Meizhou-Dabu y atrapando a 18 vehículos. Las labores de rescate, que contaron con la participación de más de 500 personas, se prolongaron durante varias horas hasta que se logró liberar a todos los vehículos y recuperar los cuerpos de las víctimas fatales.

INDIA TERRORISMO

El Gobierno de la India dice que la amenaza de bombas en Nueva Delhi "parece ser falsa"

Nueva Delhi (EFE).- El Ministerio del Interior de la India afirmó este miércoles que la amenaza de bombas en más de medio centenar de escuelas de Nueva Delhi "parece ser falsa", entre la alarma desatada entre padres y estudiantes. Según el Gobierno indio, tanto la Policía de Delhi como las agencias de seguridad están tomando las medidas necesarias según los protocolos, que incluyen la evacuación de los centros educativos y la búsqueda de bombas con equipos especiales. Más de medio centenar de escuelas de Nueva Delhi recibieron este miércoles correos electrónicos con amenazas de bomba, obligando a la Policía capitalina a desalojar e inspeccionar numerosos centros educativos y creando el pánico entre estudiantes y padres.

JAPÓN EXTERIORES

El primer ministro de Japón parte a Francia para reunión de la OCDE antes de visitar Brasil y Paraguay

Tokio (EFE).- El primer ministro japonés, Fumio Kishida, partió este miércoles rumbo a París, donde presidirá la Reunión del Consejo Ministerial (MCM) de la OCDE además de reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de poner rumbo a Brasil y Paraguay, donde mantendrá encuentros con sus respectivos jefes de Gobierno para tratar temas económicos o medioambientales. "Quiero subrayar que Japón va a jugar un papel protagonista a la hora de crear y potenciar un orden económico internacional basado en reglas", dijo Kishida, en relación a la reunión del MCM que se celebrará este jueves, a medios congregados en el aeropuerto tokiota de Haneda antes de abordar el avión.

EEUU OBITUARIO

Muere a los 77 años el escritor estadounidense Paul Auster

Washington (EFE).- El novelista estadounidense Paul Auster, autor de una prolífica obra en la que destacan la 'Trilogía de Nueva York', 'Brooklyn Follies' o 'La invención de la soledad', murió este martes a los 77 años, según informó The New York Times. Auster falleció en su casa, en Brooklyn (Nueva York), a causa de un cáncer de pulmón. Nacido en el seno de una familia judía de ascendencia austríaca en 1947 en Newark (Nueva Jersey), Auster haría más tarde de Brooklyn su casa y el escenario de sus novelas, especialmente en las décadas de 1980 y 1990. EFE

int/jac