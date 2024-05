Los creadores del asistente de bolsillo rabbit r1 niegan que sea una app de Android

La empresa responsable del asistente de bolsillo rabbit r1 ha negado que este dispositivo sea una aplicación de Android, alegando que tanto su sistema operativo como el modelo de inteligencia artificial (IA) que lo impulsa se ejecutan en la nube con una versión pesonalizada de Android Open Source Project (AOSP). Un análisis del portal especializado Android Authority apuntó que todo lo que rabbit r1 ofrece "puede ser replicado por una app Android" e incluso cuestionó por qué este tipo de compañías no sacaban una aplicación en lugar de gastar grandes cantidades de dinero en un 'hardware'. rabbit r1 es una especie de ordenador simple, de bolsillo, que facilita un asistente de IA generativa impulsado por un sistema operativo propio y un modelo de acción grande (LAM, por sus siglas en inglés), diseño para sustituir al 'smartphone' en el día a día. Entre sus funciones, permite, por ejemplo, escuchar música a través de servicios de 'streaming' populares, reservar un viaje en aplicaciones de movilidad y pedir comida en servicios de envío a domicilio. Con su cámara, se pueden hacer fotografías pero también realizar búsquedas a partir de imágenes. Precisamente estas son las funciones que hicieron cuestionar el dispositivo a Android Authority. En respuesta a esta crítica, el fundador y directivo ejecutivo de Rabbit, Jesse Lyu, ha defendido que rabbit r1 "no es una app de Android". En el comunicado remitido al medio citado, ha indiciado que tanto el sistema operativo como LAM se ejecutan en la nube con una versión de AOSP muy personalizada y con modificaciones de firmare de nivel inferior. Asimismo, ha alertado de la existencia de "emuladores de sitios web/aplicaciones de Rabbit OS no oficiales", que, a su juicio, responden a "la pasión que tiene la gente" por probar su IA. Pero que precisamente porque su producto se ejecuta en la nube, un programa pirata a nivel local "conlleva riesgos importantes" y por ello recomiendan evitar estas creaciones paralelas.