Las "señoras Nadie" de Sonsoles Ónega, Premio Planeta, y su vigente búsqueda de la verdad

Bogotá, 1 may (EFE).- La española Sonsoles Ónega, una periodista que escribe según su propia definición, rinde homenaje a las centenares de "señoras Nadie" que consiguieron derechos y libertades para las mujeres en su novela 'Las hijas de la criada', ganadora del Premio Planeta 2023, cuya incansable búsqueda de la verdad es un reflejo de la actualidad.

Su relato cuenta la historia de la familia Valdés con un peculiar detonante: el intercambio de unas niñas en la cuna nada más nacer como venganza de una criada que se desquita con el señor del pazo -casa señorial gallega ubicada en el campo- para el que sirve y que la dejó embarazada.

Se trata de "una historia arraigada en la realidad", detalla Ónega en una entrevista con EFE en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo): "Yo conté como periodista lo qué había ocurrido en un hospital de La Rioja, y las niñas no fueron conscientes de lo que les había pasado hasta que fueron mayores", como ocurre en su novela.

La verdad, el amor y las mujeres son las protagonistas de la historia ambientada en Galicia y que tiene como telón de fondo algunos de los hechos históricos más importantes del siglo pasado, como las guerras o la migración.

"Siempre me han interesado las mujeres poderosas e inconscientemente poderosas, aquellas que no saben que lo son hasta que la vida les obliga a ponerse de pie y demostrarse a ellas mismas de lo que son capaces", relata Ónega sobre sus personajes.

En cuanto a la verdad, como Clara, una de las protagonistas de la novela, predica: "El lugar más seguro en el que se puede vivir es en la verdad; y la verdad nos hace libres", explica la escritora, una idea que cobra relevancia en el mundo "difícil" en el que vivimos, en el que "no es fácil diferenciar la verdad de la mentira".

Ónega eligió, por segunda vez, como escenario de su novela a Galicia, que define como "un abrigo emocional" por sus orígenes: "No me cuesta nada estar en Galicia, probablemente me resulte más sencillo porque sé cómo llueve en Galicia, cómo se respira en Galicia, cómo vive Galicia".

"Para mí es un placer pasar tanto tiempo como dure el proceso de creación, en este caso tres años, instalada en la imaginación de Galicia", además, gran parte de toda la documentación de esta historia que arranca a finales del siglo XVIII e inaugura el XIX se ha escrito con la hemeroteca del periódico La Voz de Galicia, que ha dado textura a la vida doméstica y cotidiana de los personajes.

Y la Galicia que a ella arropa, también ha arropado a muchísima más gente: "He descubierto con esta novela, y no me había pasado con otras, la compañía que hace un libro, que es algo que me mueve (...) el hacer compañía a los espectadores, el entrar en sus casas, en los hospitales, en la residencias en las casas de los que yo llamo los solos y las solas, que es la epidemia esta nuestra de este siglo que nos ha tocado vivir".

La española lo tiene claro: "Yo creo que un periodista puede ser escritor, no sé si un escritor puede ser periodista".

Ella conjuga esas facetas, periodista y presentadora y escritora, "y las dos han discurrido de forma paralela sin contagiarse la una de la otra o, en todo caso, complementándose".

Aunque admite que "los periodistas que escribimos a veces sí que somos juzgados con antelación por el simple hecho de trabajar en la televisión, pero en mi caso son circunstancias contra las que no pretendo rebelarme porque además las dos me hacen muy felices".

Además, en su caso, escribir es una especie de "venganza contra la dictadura de la televisión", donde las intervenciones y la información son muy cortas y la literatura permite "explayarse más".

Sin embargo, nunca esperó la llegada del Premio Planeta: "Nunca empiezas a escribir pensando en presentarte a un premio, desde luego no al Premio Planeta porque sería ridículo, nadie escribe para ganar premios, eso es indudable".

Pero su próxima novela ya está en marcha, y Ónega promete que "habrá amor, habrá mujeres y habrá reivindicación". EFE

