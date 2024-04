Las mejores ideas de regalo para acertar en el Día de la Madre

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina, pero si todavía estás sin un detalle para sorprender a la 'reina' de la casa este domingo 5 de mayo, te proponemos diferentes ideas de regalo que serán un acierto seguro. Mami fashion, lectora, deportista, viajera, moderna o clásica.... Hay 1000 tipos de madres y, por tanto, 1000 opciones con las que emocionarlas y dejarlas sin palabras en su día más especial. ¡Toma nota! Si hay algo que encanta a (casi) todas las mujeres eso es, sin duda, los productos de belleza y el cuidado personal. Propuestas como su perfume favorito -o apostar por uno nuevo con toques afrutados, intensos o florales, que nunca está de más tener diferentes aromas para diferentes ocasiones-; una hidratante, un contorno de ojos o un sérum para que su piel esté más radiante que nunca y brille con luz propia es un regalo beauty que, además de especial, es útil y se convertirá en su mejor aliado para su cuidado diario. Clarins, por ejemplo, tiene un 35% de descuento en toda su web porque la mejor manera de demostrarle tu amor a mamá es con un gesto que la haga sentir única. Otra gran opción es regalarle un masaje relajante -un respiro siempre viene bien y más teniendo peques en casa- o algún tratamiento de belleza: maderoterapia facial o corporal, presoterapia de cara al verano, una limpieza facial en profundidad, o una sesión de manicura y pedicura. Créenos, es un detalle que conseguirá arrancarle una sonrisa y la dejará encantada. Y las opciones son inifinitas. Si eres más clásico, hay dos cosas que nunca fallan y que se han convertido, con el paso de los años, en uno de los regalos por excelencia en fechas especiales como el Día de la Madre: bombones y flores. Un ramo de rosas, tulipanes, de flores campestres o de peonías, con su belleza efímera y su fragancia embragadora, transmiten emociones y sentimientos de una manera única. Sea una madre cool, trabajadora o fitness, Interflora ofrece una gran variedad de opciones para sorprenderla este domingo. Los bombones son otro de los regalos por excelencia en días señalados para mamá, y es innegable que a ninguna le amarga un dulce. Sin embargo, también puedes sorprenderla enviándole un desayuno sorpresa a casa para que comienza su día especial como una auténtica reina, o regalarle una cesta regalo, que ofrecen cadenas de restauración como Viena Capellanes, con una selección de productos tanto dulces como salados en distintas cestas de regalo que luego podrán utilizar. ¿Mamá fashion y todoterreno a la vez? Cada vez son más las madres que no paran de la mañana a la noche: trabajo, niños, casa, gym... Un ritmo vertiginoso para el que hay que estar preparada. Ahora que han subido las temperaturas y toca volver a enseñar los pies, si tu idea es regalar calzado a mamá, te proponemos unas alpargatas de cuña como las de la marca española Abarca. Calidad, diseño y comodidad para estar perfecta tanto en el día a día como en momentos especiales. ¡No se las quitará! Combinando estilo y necesidad, seguro que a tu madre le toca renovar sus gafas. La última tendencia en el mercado, las 'Magics clips' de Alain Afflelou, que te permiten tener sus gafas de ver y de sol en una sola montura, transformando en un solo gesto tus monturas graduadas para cada ocasión. Otro de los regalos por excelencia el Día de la Madre es una joya para recordarle lo especial que es para nosotros. Y es que un anillo, un colgante o unos pendientes no son simples accesorios, sino un detalle precioso que le recordará cómo es de especial para ti. Firmas como Vidal&Vidal o Singularu tienen el regalo perfecto para simbolizar lo única que es tu madre. ¡No se lo quitará! Y por último, si la tuya es una mamá 'tech', regalar tecnología no solo le demostrará lo importante que es para tí, sino que revolucionará su día a día. Un nuevo smartphone, accesorios de última generación o una nueva cámara de fotos para retratar esos momentos especiales en familia.