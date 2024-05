Lanzan un cóctel molotov contra la sinagoga más antigua de Varsovia

Las autoridades de Polonia han informado este miércoles de que se ha producido un ataque con cócteles molotov contra la sinagoga de Nozik, la más antigua de Varsovia, la capital del país. El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha indicado que un grupo de hombres que no ha sido identificado por el momento "trató de incendiar la sinagoga de Nozik". "Gracias a Dios nadie ha resultado herido", ha aseverado en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad del país han abierto una investigación al respecto y han puesto en marcha una serie de operaciones para dar con los responsables. El presidente polaco, Andrzej Duda, ha lamentado lo sucedido y ha afirmado que "no hay lugar para el antisemitismo" en Polonia. "No hay lugar para el odio", ha destacado. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en el país ha condenado también el ataque contra la que es la única sinagoga de Varsovia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. "Expresamos nuestra solidaridad con los miembros de la sinagoga y toda la comunidad judía en Polonia. Apoyamos a aquellos que luchan contra el antisemitismo", ha puntualizado.