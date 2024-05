La ONU sitúa en 37 millones de toneladas los escombros en Gaza: "Hay más que en Ucrania"

El Servicio de Acción Contra Minas de Naciones Unidas (UNMAS) ha alertado este miércoles de que actualmente la cifra de escombros registrados en la Franja de Gaza a causa de los bombardeos asciende a 37 millones de toneladas, más que los existentes en Ucrania. "Para ponerlo en contexto, hay más escombros que en Ucrania, donde la línea de frente tiene unos 965 kilómetros, mientras que en Gaza es tan solo de 40 kilómetros", ha aseverado Charles Birch, jefe del UNMAS para Palestina. No obstante, ha aseverado que la cantidad de escombros no es el único problema en la Franja de Gaza. "Estos escombros están contaminados por artefactos sin explotar, lo que complicará las labores de retirada", ha aseverado durante una rueda de prensa. "Se estima que hay más de 800.000 toneladas de asbesto entre los escombros solo en los escombros de Gaza", ha sostenido antes de afirmar que se trata de un elemento tóxico muy peligroso para la salud. Naciones Unidas ha señalado que aproximadamente ente el 10 y el 15 por ciento de las municiones disparadas no explotan y, por lo tanto, representan también un grave riesgo para la población civil. Birch ha expresado que el UNMAS espera "poder coordinar lo antes posible a sus equipos sobre el terreno para la retirada de este tipo de dispositivos", si bien desde la ONU consideran que la retirada de escombros podría alargarse durante más de una década.