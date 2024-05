Isabel Pantoja 'reaparece' en su aniversario de boda con Paquirri tras los preocupantes rumores sobre su salud

Los últimos días no han sido fáciles para Isabel Pantoja. La tonadillera, que sufriría tromboflebitis, una enfermedad inflamatoria que puede formar coágulos en las venas y afecta habitualmente a las piernas -de ahí que tuviese que sentarse en varios momentos durante sus últimas actuaciones- se ha visto obligada a suspender su concierto en Tenerife, previsto para este martes 30 de abril. Siguiendo estrictas recomendaciones médicas y por razones de salud, la artista permanecerá en reposo absoluto los próximos 15 días, y se prevé que reaparezca en Zaragoza el próximo 25 de mayo. Sin embargo, según el programa 'Fiesta' su problema de salud no sería tan leve como nos habrían contado, y de agravarse la situación tendría incluso que pasar por quirófano, por lo que sus próximos conciertos penderían de un hilo. Hipotéticas cancelaciones que no supondrían una pérdida económica ni para Isabel Pantoja ni para el promotor de su gira, ya que como ha revelado la revista 'Lecturas', hace escasamente dos semanas contrataron un seguro millonario que protege a la cantante, que cobraría los 80.000 euros de su caché de su actuación en Tenerife aunque ésta se haya aplazado al próximo septiembre. En medio de estas informaciones y rumores sobre su estado de salud y la enfermedad que sufre realmente y qué le habría obligado a hacer un parón tras su triunfal concierto en Madrid, la artista ha 'reaparecido' en una fecha muy señalada, la de su aniversario de boda con Paquirri. Este 29 de abril Isabel y el torero hubiesen cumplido 41 años de casados. Y demostrando que siempre tiene presente este día tan especial, y que no ha olvidado al amor de su vida, la cantante ha enviado un ramo de flores a la tumba de Francisco Rivera 'Paquirri' en el cementerio de Sevilla. Y, a pesar de que no tienen ningún tipo de relación, ha contado con su hijo Kiko Rivera y ha escrito el mismo mensaje que el año pasado en la cinta que acompaña a las flores: "Tu esposa e hijo".