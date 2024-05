Irán afirma que las protestas propalestinas demuestran que la población sabe que EEUU es "cómplice" de Israel

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado este miércoles que las protestas propalestinas que se han llevado a cabo en los últimos días en las universidades de Estados Unidos demuestran que la población es consciente de que Washington "es cómplice de los crímenes" cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Jamenei ha explicado durante un discurso por el Día del Maestro en Irán que estas "protestas pacíficas y no destructivas" no solo se han producido en Estados Unidos, sino que también se han extendido a otros países europeos, según la agencia de noticias Tasnim. "No importa cuánto intenten desviar la opinión pública los sionistas y sus partidarios, tanto estadounidenses como europeos", ha señalado, agregando que las protestas corroboran la posición de Teherán sobre que no se puede realmente confiar en Washington. Por otro lado, ha recordado que la solución no pasa por la normalización de relaciones entre los países árabes e Israel, sino por el retorno de las tierras palestinas a "sus dueños originales". "Ellos deberían ser quienes decidan si expulsan a los sionistas o les permiten quedarse", ha zanjado. Sus palabras se producen en el contexto de las manifestaciones propalestinas que se han llevado a cabo en los últimos días en numerosas universidades y centros académicos de Estados Unidos, donde centenares de estudiantes han sido arrestados. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, criticó la pasada semana a las autoridades de Estados Unidos por la detención de manifestantes que solo apoyaban "al oprimido pueblo de Gaza". "¿A esto le llaman libertad de pensamiento?", se preguntó. "Los mayores violadores de los Derechos Humanos son los estadounidenses y los occidentales. Su pretensión de defender los Derechos Humanos también es falsa y absurda", dijo Raisi desde Pakistán, donde se encontraba de visita oficial.