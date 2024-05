El navegador Arc lleva su propuesta de privacidad y seguridad a Windows 11

The Browser Company ha lanzado una versión para Windows 11 de su navegador Arc después de llegar años operativo en MacOS e iOS, trasladando a más equipos de sobremesa su propuesta de privacidad y seguridad. Arc es un navegador que personaliza la experiencia del usuario en función de cómo use Internet, con un diseño basado en barras laterales verticales para organizar los contenidos y perfiles para separar necesidades, así como temas. Este navegador compite directamente con Chrome y Edge, con una apuesta de privacidad y seguridad "construida desde cero", que impide que la compañía conozca los sitios que visita el usuario ni las búsquedas que realiza. Ofrece también controles para limitar el acceso de las webs a la información del usuario. Arc ya estaba presente en MacOS e iOS, y ahora está disponible también para Windows 11, después del lanzamiento de una versión beta en diciembre. En enero, The Browser Company lanzó un buscador para iOS que combina inteligencia artificial y opciones de navegación privada.