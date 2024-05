El blaugrana Sergiño Dest se rompe el cruzado anterior de la rodilla

El jugador del PSV Eindhoven Sergiño Dest, cedido esta temporada por el FC Barcelona al club neerlandés, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla y estará meses de baja al pasar en los próximos días por quirófano, por lo que parece complicado que el actual líder de la Eredivise apueste por la compra del lateral derecho blaugrana. "Quería informarles sobre mi lesión. Desafortunadamente, me he roto el ligamento cruzado anterior y tendré una operación pronto. Intentaré volver pronto a mi máximo nivel", señaló el lateral estadounidense en sus redes sociales. En un vídeo dirigido a la afición, explicó que pasa por un "momento difícil". "Pero sé que estos contratiempos solo me hacen más fuerte. Volveré para haceros sentir orgullosos. Nos vemos pronto", manifestó el jugador nacido en Almere (Países Bajos). Dest estaba siendo clave en el PSV, destacado líder de la Eredivisie, con 2 goles y 7 asistencias en lo que iba de temporada. Pero esta lesión, sufrida días atrás en un entrenamiento, acaba con su campaña y con parte de la siguiente temporada. En agosto de 2023 se confirmó la salida en calidad de cedido de Dest al PSV, y el FC Barcelona anunció que el club neerlandés tendría una opción de compra sobre el jugador que, ahora, peligra. Además, el Barça se reservaría un porcentaje de una futura venta del jugador, que en principio no cuenta para Xavi Hernández.