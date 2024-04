El abogado de Antonio Tejado, indignado por la filtración de su declaración, anuncia medidas legales

El abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo, rompe su silencio tras la filtración al programa '¡De viernes!' de las declaraciones ante el juez tanto del ex de Chayo Mohedano -negando su implicación en el robo a la casa de su tía- como de María del Monte e Inmaculada Casal relatando la pesadilla que vivieron la madrugada que la banda liderada presuntamente por 'El Ruso' entró en su vivienda y las maniató y amordazó para robar sus joyas y objetos de valor. "Estoy bastante molesto. Consideramos que este tipo de filtraciones, bueno, aparte de ser ilegales, de estar prohibidas por la ley, son del todo intolerables y muy dañinas para todas las partes del procedimiento. No solo para los investigados, también para las víctimas, ya digo, intolerables" ha expresado indignado el abogado, asegurando que dicha filtración "afecta a los derechos fundamentales" de Tejado. "Afecta a sus derechos fundamentales y a la defensa también" puntualiza, convencido de que "puede propiciar juicios paralelos, juicios previos incluso, ya no paralelos, ya previos. Y afecta a su derecho a la presunción de inocencia, afecta a su derecho al honor, a su derecho a la propia imagen, afecta a toda la esfera de derechos que asista al investigado". "Estamos estudiando para emprender las medidas que consideremos oportunas y que nos asistan porque, ya decimos, es intolerable" ha afirmado, avanzando que su idea pasa por tomar medidas legales contra el que filtró la declaración judicial a la prensa. Sin embargo, Fernando Velo cree que este tema no influirá en la siguiente petición de libertad de Antonio: "No, consideramos que no. Lo único que ha pasado es que ha trascendido la esfera de la publicidad, es decir, todo esto se conocía, lo conocíamos todas las partes, quienes debían conocerlo, señoría, ministerio fiscal y las demás partes personales. Y lo que ha sucedido ahora es que ha trascendido a todo el mundo, cosa que no debería haber ocurrido nunca y que está prohibida por la ley. Entiendo que no debe afectar en absolutamente nada por cuanto todos estos elementos ya se conocían en el procedimiento. Pero insisto, sigue siendo del todo intolerable" afirma. Y es que no duda que la fama de Tejado y de María del Monte está jugando en contra de su defendido: "Claro, les perjudica gravemente el interés mediático, se trata de personajes con relevancia pública, con interés público. Pero sería igual de grave, es igual de grave en cualquier procedimiento. Sucede en este tipo de procedimientos porque tiene interés público. Pero, insisto, ya no se trata ni siquiera de informar, se trata del respeto a los derechos. Hay que preponderar, hay que confrontar ese derecho a la información con el derecho al honor, a la intimidad, a la presunción de inocencia. Es que son derechos fundamentales" insiste, lamentándose de que se han vulnerado en el caso de Antonio. También, como apunta, los derechos fundamentales de María y de Inmaculada. "Todas las partes tienen derechos. Y el derecho al honor y a la propia imagen lo tiene cualquier persona. Y entiendo que se les ha vulnerado. Entonces en este punto es perfectamente posible que coincidamos la defensa y la acusación particular como es lógico, porque se trata de algo ajeno al procedimiento. Y es una vulneración de los derechos" afirma. Sobre cómo se encuentra su defendido y cómo se ha tomado que el juez haya rechazado por segunda vez su petición de libertad provisional, Fernando Velo desmiente que haya sufrido una crisis de ansiedad. "Evidentemente no fue la mejor de las noticias, pero crisis de ansiedad hasta ese punto no. Entiendo que se lo tomaría, bueno, pues como cualquiera que espera salir de libertad cuanto antes" reconoce. Y confirmando que solicitarán de nuevo su salida de prisión "en cuanto sea posible", el abogado ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que Tejado está intentando mantener un contacto con María del Monte por videollamada para defender su inocencia: "Las videollamadas están, además, prohibidas desde los centros penitenciarios, es decir, eso no existe. Al menos que yo conozca". "No ha habido ningún contacto. Los contactos son limitados y a mí no me consta. Insisto, por ejemplo, lo he dicho. Son cuestiones, en todo caso, que confieren a la familia, que son personales y en los que a mí, que yo soy su abogado, a mí no me tocan. Pero insisto, videollamada desde el centro penitenciario, que a mí me conste, no se ha realizado" asegura. "El volcado de la información de su teléfono siguen siendo indicios, y nosotros seguimos sosteniendo, y Antonio sigue sosteniendo su libertad y que no ha participado nunca en los hechos que se investiguen. Así que seguimos sosteniendo lo mismo antes y después del volcado del teléfono" ha puntualizado, dejando claro que nada ha cambiado en la estrategia de la defensa la salida a la luz de los mensajes que antonio intercambió con su tía y con el ruso tanto antes como después del robo. "Antonio está tranquilo, está tranquilo" concluye.