Denuncian que más del 20 % de los obreros no cobran el salario mínimo en Nepal

Katmandú, 1 may (EFE).- Un sindicato de Nepal denunció este miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores, que más del 20 % de los obreros del país del Himalaya no cobran el sueldo mínimo establecido por el Gobierno y una gran mayoría no recibe beneficios por realizar horas extra.

La Federación General de Sindicatos de Nepal (GEFONT, en inglés), afiliada con el Partido Comunista de Nepal (Unificado Marxista-Leninista) del ex primer ministro KP Sharma Oli, señaló en un informe que el 21,7 % de los obreros industriales cobran menos del salario mínimo.

Según el documento, el 72,6 % de las compañías que emplean a trabajadores temporales no pagan beneficios por realizar horas extra.

La jornada estuvo marcada por manifestaciones y actos institucionales, en un país liderado por un Gobierno de coalición encabezado por el Partido Comunista de Nepal (Centro Maoísta) del primer ministro, Pushpa Kamal Dahal.

El mandatario defendió en un discurso que su Gobierno trabaja para dar prioridad al sector industrial y crear empleos, mientras intenta mejorar las condiciones de los trabajadores.

"La Constitución garantiza el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos, a través de los que pueden negociar de forma colectiva con los empresarios", dijo el exguerrillero, más conocido en el país como Prachanda, o feroz en nepalí. EFE

