Condenada a once años de cárcel una activista saudí que aboga por los derechos de las mujeres

La activista Manajel al Otaibi, defensora de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, ha sido condenada a once años de cárcel por supuestos delitos terroristas, han denunciado organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que reclaman su libertad "inmediata e incondicional". La sentencia fue dictada en enero, en una vista secreta cuyo resultado no trascendió hasta que un grupo de relatores de la ONU solicitó información sobre el caso. Según Amnistía Internacional, los cargos contra ella derivan de vestir ropa "indecente" a ojos de las autoridades y de reclamar en redes sociales reformas, entre ellas el fin del régimen que obliga a todas las mujeres a contar con un guardián varón. Una portavoz de Amnistía, Bissan Fakih, ha descrito la condena contra Al Otaibi como "una injusticia terrible y cruel", ejemplo a su juicio de los esfuerzos de las autoridades para restringir cualquier reivindicación en favor de las mujeres y "silenciar la disidencia pacífica". Asimismo, la ONG ha denunciado violaciones del debido proceso y abusos físicos y psicológicos sobre Al Otaibi, arrestada en 2022. La activista estuvo cinco meses desaparecida --desde noviembre de 2023-- en los que no tuvo contacto alguno con su familia, lo que para Amnistía equivale a una desaparición forzosa. Su hermana, Fawzia al Otaibi, también se enfrenta a cargos similares, aunque huyó de Arabia Saudí por el temor a quedar detenida tras ser citada a un interrogatorio en el año 2022.