Alaska y Mario Vaquerizo responden a las críticas de Manu Tenorio y Paloma Sanbasilio a Nebulossa y su 'Zorra'

A poco más de 10 días para Eurovisión, España continúa divivida entre aquellos a los que Nebulossa y la canción con la que representarán a nuestro país en el Festival, 'Zorra', o les encanta o les espanta. Y el mundo de la música es un claro ejemplo de las simpatías y antipatías que despierta el título y la letra del tema con el que Mery Bas y Mark Dasousa intentarán hacerse con la victoria en Malmö, Suecia, el próximo 11 de mayo. Artistas como Manu Tenorio se han mostrado muy críticos con 'Zorra' y Nebulossa: "Con todos mis respetos, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran. Esto es un festival de la canción y no puedes llevar a gente que desafina, eso no es una cuestión de gustos. Yo soy más del estilo de Pastora Soler, es mi gusto y los gustos son como las narices, cada uno tiene la suya" ha afirmado el triunfito. Mientras, Paloma San Basilio opina que la palabra "zorra" es "muy peyorativa, tremendamente dura y crítica". "A la gente que ha tenido que sufrir en sus carnes el apelativo y el adjetivo, cruelmente, no creo que les haga mucha ilusión que haya una palabra que de pronto se convierta en algo trivial, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco más de respeto por todo lo que mucha gente ha sufrido" ha sentenciado. En el 'team' Nebulossa también hay populares cantantes, como Alaska y Mario Vaquerizo, que no han dudado en mostrar públicamente su apoyo a 'Zorra' para Eurovisión. "A mí ya sabéis que me encanta. Me encanta Nebulossa, me encanta 'Zorra', me encanta Mery, me encantan ellos, a mí me parece una gran opción. Es el tipo de Eurovisión que a mí me gusta, porque Eurovisión hay muchos, por supuesto. Hay la Eurovisión de los baladistas, la Eurovisión de los étnicos, que siempre mandan algo típico de su país. Yo soy de la Eurovisión pop, entonces no puedo estar más contenta con la elección, y ya luego lo que pase, pasará" afirma la artista. Respondiendo a Paloma San Basilio, Alaska cree que el problema es que "se ha hecho demasiada incidencia en lo que la palabra ni el grupo lo pretende. Yo creo que el grupo lo ha usado como de una forma más coloquial, como hablamos nosotras en privado. Que nos decimos esas cosas precisamente para quitarles el significado que tienen" asegura. En la misma línea se ha pronunciado Mario Vaquerizo, con el que por cierto cumplirá 25 años de amor en junio: "Que gane Nebulossa. Cada maricón en su mundo, estamos en un país de libertad de expresión, cada uno puede pensar lo que quiera, te puede gustar más o menos. Condenar es muy feo, pero que cada uno diga lo que quiera". "A mí la canción me gusta mucho, la reivindicación no tanto, pero la canción me parece un hit, ojalá ganéis. Son un matrimonio precioso, han hecho de su vida un dúo musical, son dueños de su vida, hacen canciones pop que son perfectas... a todo coño" exclama.