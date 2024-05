Adrian Newey dejará Red Bull en 2025 tras 19 años de éxitos en la Fórmula 1

El todavía director técnico e ingeniero jefe de la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing, Adrian Newey, no seguirá en su cargo desde principio de 2025 y pondrá así fin a una relación de 19 años con Red Bull en la F1, siendo el gran artífice de unos coches que han dado 7 Mundiales de pilotos y otros 6 de constructores a la marca austríaca. "Oracle Red Bull Racing ha anunciado hoy que el director técnico Adrian Newey dejará el Red Bull Technology Group en el primer trimestre de 2025. El jefe de ingeniería dejará sus funciones de diseño en la Fórmula 1 para centrarse en el desarrollo final y la entrega del primer 'hypercar' (hipercoche) de Red Bull, el esperadísimo RB17", anunció Red Bull en un comunicado. Adrian Newey fichó por el equipo de Milton Keynes en 2006 y desde entonces la escudería ha conquistado 7 Mundiales de pilotos --cuatro del alemán Sebastian Vettel y tres, de momento, con el neerlandés Max Verstappen-- y 6 Mundiales de constructores, con esperanzas de que este 2024 se pueda firmar un doblete más, el último de Newey. El ingeniero británico, de 65 años, seguirá a partir de 2025 "involucrado y comprometido" con el proyecto del RB17 "hasta su finalización". "Desde que se unió a Red Bull Racing en 2006, la visión y el liderazgo técnico de Adrian han sido fundamentales para el equipo y el grupo en la consecución de siete títulos de pilotos de F1 y seis de constructores, con un total de 118 victorias y 101 poles, incluyendo la pole y la victoria de STR 2008", destacó la escudería. "Desde que era pequeño, quería ser diseñador de coches rápidos. Mi sueño era ser ingeniero en la F1 y he tenido la suerte de hacer realidad ese sueño. Durante casi dos décadas he tenido el gran honor de haber desempeñado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing, que ha pasado de ser un novato advenedizo a convertirse en un equipo ganador de múltiples títulos", destacó el propio Adrian Newey. "Sin embargo, creo que ahora es el momento oportuno para ceder el testigo a otros y buscar nuevos retos para mí. Las etapas finales de desarrollo del RB17 están sobre nosotros, por lo que durante el resto de mi tiempo con el equipo mi atención se centrará allí. Me gustaría dar las gracias a las muchas personas increíbles con las que he trabajado en Red Bull en nuestro viaje en los últimos 18 años por su talento, dedicación y trabajo duro. Ha sido un verdadero privilegio", manifestó. En este sentido, Newey confía en que el equipo de ingenieros de Red Bull esté bien preparado para el trabajo que supondrá la evolución final del coche durante los cuatro años que dura este reglamento. Por su parte, el director y consejero delegado del equipo Oracle Red Bull Racing, Christian Horner, aseguró que los "grandes momentos" vividos en los últimos 20 años llegaron "de la mano de Adrian en el timón técnico". "Su visión y brillantez nos han ayudado a conseguir 13 títulos en 20 temporadas", destacó. "Su excepcional capacidad para conceptualizar más allá de la F1 y aportar una inspiración más amplia al diseño de los coches de gran premio, su notable talento para aceptar el cambio y encontrar las áreas más gratificantes del reglamento en las que centrarse, y su implacable voluntad de ganar han ayudado a Red Bull Racing a convertirse en una fuerza mayor de lo que creo que incluso el difunto Dietrich Mateschitz podría haber imaginado", añadió Horner. "Más que eso, los últimos 19 años con Adrian han sido enormemente divertidos. Para mí, cuando Adrian se unió a Red Bull, ya era una superestrella del diseño. Dos décadas y 13 campeonatos después se va como una auténtica leyenda. También es mi amigo y alguien a quien estaré eternamente agradecido por todo lo que aportó a nuestra colaboración", se sinceró. El primer diseño Adrian Newey para el equipo de Fórmula 1, el RB3, logró un podio en el Gran Premio de Europa de 2007. Al año siguiente, su diseño logró la primera victoria con Sebastian Vettel y Toro Rosso en el GP de Italia. Tras los cambios en el reglamento y una habilidad única para sacar provecho de ellos, el RB5 llevó al equipo a su primera victoria, en el Gran Premio de China de 2009, y a cinco victorias más esa temporada. En 2010, el RB6 llevó al equipo a su primera doble victoria, un logro que se repitió en cada uno de los tres años siguientes. La introducción de la energía híbrida en la F1 en 2014 le hizo dar un primer paso atrás en el compromiso exclusivo de Adrian Newey con la F1 para permitir la creación del hipercoche Valkyrie. "La llegada de Honda como socio de la unidad de potencia del equipo en 2019 reavivó su llama competitiva. El RB16B trajo un primer Campeonato en ocho años en 2021. Un extenso cambio de reglamento para la temporada siguiente dio lugar a otro diseño desde cero, el RB18, que condujo a una nueva era de dominio que comenzó en 2022 y continúa hasta hoy", concluyó Red Bull.