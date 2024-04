Threads estrena un programa de recompensas para creadores de contenido

Meta ha lanzado un nuevo programa de bonificaciones para creadores, que funciona de forma exclusiva con invitación y con el que la compañía busca recompensar a los usuarios por las publicaciones que hacen, según el rendimiento y la cantidad de contenidos compartidos. La función de bonificaciones, que solo está disponible para cuentas empresariales y de creadores de Instagram, son "oportunidades para ganar dinero" directamente desde la plataforma, tal y como esta explica en su página de soporte. Esta opción se ha comenzado a implementar en la plataforma de 'microblogging' Threads, algo que de momento está limitado a creadores de Estados Unidos, según ha confirmado la compañía a TechCrunch. Este nuevo sistema funciona solo por invitación y permite monetizar el contenido que se publica según su rendimiento y la cantidad de publicaciones compartidas. Para formar parte de él, solo es necesario disponer de un perfil público en Threads y seguir tanto las condiciones de los incentivos para creadores de Instagram como las normas y requisitos para las bonificaciones en esta red social. Meta ha indicado que en algunos casos los usuarios deberán ganar una cantidad mínima para recibir el pago de una bonificación. Si no se alcanza la cantidad mínima, el usuario no será recompensado, pero es posible "que lo inviten a participar en otra oportunidad de bonificación en el futuro", según la página de Ayuda de Instagram. Asimismo, la compañía ha definido los contenidos que no son elegibles para las bonificaciones de Threads, como, por ejemplo, aquellas publicaciones que violen las políticas de monetización de contenido de Instagram. Tampoco se compensará a los creadores del programa si otros titulares de derechos reclaman sus publicaciones, si sus publicaciones han sido eliminadas, no incluyen texto, tienen menos de 2.500 visualizaciones -tanto desde la 'app' móvil como desde la web- o si registran algún tipo de fraude, como visualizaciones falsas.