Thomas Tuchel: "No hemos marcado el 3-1 y el Real Madrid nos ha penalizado"

El entrenador del FC Bayern, Thomas Tuchel, ha lamentado que sus pupilos no hayan marcado este martes el 3-1, en la ida de semifinales de la Champions League, y que los jugadores del Real Madrid sí les hayan "penalizado" con el 2-2 definitivo, algo que "hacen contra muchos rivales". "Han sido unos primeros muy buenos 10-15 minutos, con buenas ocasiones. Después, el partido se ha bloqueado un poco y no ha sido tan fluido. Hemos concedido una ocasión y un gol. Hemos perdido algo de confianza, algo de ritmo", declaró Tuchel a los micrófonos de Movistar Plus+ desde la zona mixta del Allianz Arena de Múnich. "Y en la segunda parte hemos cambiado un poco, hemos vuelto a jugar más fluido con el gol, con el penalti y hemos tenido ocasiones para el 3-1. No lo hemos marcado y nos han penalizado. Ha sido solo por una pequeña acción en el área", aludió al penalti cometido por Kim Min-jae sobre Rodrygo Goes en la recta final del encuentro. "Al final ha sido un empate a dos, pero esto es lo que ellos hacen contra muchos rivales. Nos ha tocado desgraciadamente hoy a nosotros. Tuvimos muchas oportunidades de ganar el partido. La situación no está muy clara y hay que ir al Bernabéu la semana que viene", auguró. Además, explicó que tenía "una idea para hacer" respecto a Jamal Musiala y Leroy Sané. "Hemos tenido muchas ocasiones con Jamal y con Leroy a pierna cambiada. En los primeros 10-15 minutos con esa posición hemos tenido muy buenas oportunidades. En la segunda parte los hemos cambiado [de banda] y hemos mejorado", indicó el técnico del Bayern. Por último, abogó por "ser más clínicos" en el Estadio Santiago Bernabéu durante la vuelta. "Tenemos que tener más oportunidades. Es un partido abierto y duro. Hay que mejorar en las defensas individuales, tenemos que ser más fuertes, tenemos que tener confianza e intentar ganar", concluyó.