Sara Sorribes se despide de Madrid ante una inaccesible Iga Swiatek

La tenista española Sara Sorribes no pudo alargar su andadura en el Mutua Madrid Open, torneo de categoría WTA 1000, después de no dar la sorpresa este lunes ante la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, que le cerró el paso a los cuartos de final con una contundente victoria por 6-1, 6-0 en algo más de una hora. La jugadora castellonense no pudo repetir su presencia entre las ocho mejores del cuadro femenino como en el año 2022 después de ser frenada por la centroeuropea, demoledora y firme sobre la pista Manolo Santana donde no le dio opciones a su rival demostrando su fortaleza en esta superficie. Sorribes nunca había ganado ni hecho un set a Swiatek en sus tres anteriores enfrentamientos y acudía al cuarto con muchas más horas en sus piernas tras sus duros duelos ante Elina Svitolina y Victoria Azarenka, una frescura que también echó de menos ante la polaca que, en cuanto carburó, sobre todo con su 'drive', se mostró arrolladora. La castellonense se benefició de un mal arranque de su rival, que con cuatro errores no forzados, concedió su primer saque y el 1-0 en el marcador, pero la española no conseguiría que su táctica, con bolas largas y altas, cuajase y no logró ni siquiera hacer ningún juego más. A Sorribes le costo hacer golpes ganadores y el primer no llegó hasta el sexto juego con un globo, que le permitió salvar una bola de rotura, pero que fue finalmente insuficiente porque también cedió ese saque, que llegó a dominar 40-0, y verse ya 5-1. Swiatek cerró sin problemas en la manga y puso ya la directa hacia los cuartos de final con un segundo set mucho más dominador y en el que la castellonense apenas logró puntos. Además, la jornada dejó el pase a cuartos también de la defensora del título, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que tuvo un duelo bastante duro con la estadounidense Daniele Collins, a la que remontó para imponerse por 4-6, 6-4, 6-3, mientras que otra campeona en Madrid, la tunecina Ons Jabeur, no dio opciones a la letona Jelena Ostapenko (6-0, 6-4). La kazaja Elena Rybakina, cuarta cabeza de serie, mostró su buen estado de forma al batir 6-1, 6-3 a la checa Sara Beljek, mientras que la estadounidense Madison Keys dejó fuera a su compatriota y tercera favorita, Coco Gauff (7-6, 4-6, 6-4).