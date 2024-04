Robert Lewandowski y Álex Baena lideran el once ideal de la jornada 33 de LaLiga EA Sports

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski, líder de los azulgranas en la victoria de los de Xavi ante el Valencia con un 'hat-trick', y el centrocampista internacional español del Villarreal Alex Baena, triple asistente en el triunfo de los 'groguets' ante el Rayo Vallecano, lideran el once ideal de la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2023-24 de Europa Press elaborado según las estadísticas de Driblab. El once completo está compuesto por David Soria (Getafe CF); Andoni Gorosabel (Alavés), Yerson Mosquera (Villarreal CF), Sergio Ramos (Sevilla FC), Carlos Neva (Granada CF); Koke (Atlético de Madrid), Carlos Benavídez (Alavés), Álex Baena (Villarreal CF); Mason Greenwood (Getafe CF), Robert Lewandowski (FC Barcelona) y Alexander Sorloth (Villarreal CF). David Soria (Getafe CF) El guardameta madrileño fue uno de los artífices del triunfo azulón en Almería gracias a una actuación sobresaliente bajo los palos. Pese a no mantener la portería a cero, Soria realizó 10 paradas en el encuentro, con las que evitó 0,9 goles esperados en contra. Además completó el 58% de los pases que intentó. Andoni Gorosabel (Alavés) El lateral diestro del Deportivo Alavés está viviendo un tramo final de campaña a un altísimo nivel, y en la victoria babazorra ante el Celta volvió a destacar su desempeño. Gorosabel participó en 64 acciones con balón, completó 29 de los 32 pases que intentó, generó una ocasión de gol, centró en cinco ocasiones y se impuso en cinco de los seis duelos que disputó. Yerson Mosquera (Villarreal CF) El central colombiano del Villarreal es una de las noticias positivas en este final de temporada del equipo 'groguet'. Ante el Rayo Vallecano, a su gran partido en defensa, sumó el que es su primer gol en LaLiga EA Sports. En defensa, se impuso en los 10 duelos que disputó, realizó cinco despejes y seis entradas, e interceptó un remate. Sergio Ramos (Sevilla FC) El central camero del Sevilla disputó un derbi en el Benito Villamarín 19 años después y cumplió con creces en el partido. Fue un cerrojo para los intereses béticos, imponiéndose en seis duelos --cuatro de ellos aéreos--, despejando en siete ocasiones, interceptando un remate y completando dos entradas. Además, participó en 69 acciones con balón, completando 50 de los 56 pases que realizó. Carlos Neva (Granada CF) El Granada es otro en las últimas jornadas de Liga, y se está aferrando a sus pequeñas opciones de permanencia a base de victorias. En el triunfo ante Osasuna, Carlos Neva cuajó un notable encuentro con 84 acciones con balón, 35 pases completados, una ocasión de gol creada, dos centros al área y seis duelos ganados. Koke (Atlético de Madrid) El Atlético de Madrid se jugaba buena parte de su billete para la próxima Liga de Campeones ante el Athletic Club en el Metropolitano y el capitán de los de Simeone no falló. Notable partido de Koke redondeado con una gran asistencia en el segundo gol de su equipo. Además, el madrileño participó en 69 acciones con balón, completó 48 pases, generó dos ocasiones y se impuso en tres duelos. Carlos Benavídez (Deportivo Alavés) Por segunda jornada consecutiva el mediocentro uruguayo del Alavés está en el mejor once de la jornada. Frente al Celta volvió a marcar, lo que fue la guinda a un gran partido en el que participó en 48 acciones con balón, completó 24 pases, remató en dos ocasiones, y se impuso en el 70% de los duelos disputados. Además, en defensa realizó dos despejes, interceptó un remate y realizó cinco entradas. Álex Baena (Villarreal CF) El centrocampista internacional español está en el mejor momento de su carrera deportiva, y a la altura de los mejores medios de Europa. Su partido ante el Rayo Vallecano fue un escándalo. 'Hat-trick' de asistencias para el que es el máximo asistente de la competición con 12 pases de gol. Además, participó en 51 acciones con balón, completó el 88% de sus pases, generó cuatro ocasiones, centró en cinco ocasiones, completó los cinco regates que intentó y se impuso en siete duelos. Mason Greenwood (Getafe CF) El extremo inglés del Getafe fue el claro protagonista de la victoria azulona en Almería. Greenwood anotó dos de los tres goles de su equipo y asistió en otro para cuajar una actuación sobresaliente. Además, realizó 39 acciones con balón, completó 22 pases, generó dos ocasiones y disputó 11 duelos. Robert Lewandowski (FC Barcelona) El delantero polaco del FC Barcelona volvió a marcar en Liga, algo que no lograba desde el mes de marzo, y además lo hizo por partida triple. Lewandowski protagonizó la remontada azulgrana ante el Valencia, y además de sus goles, participó en 27 acciones con balón, completó un centro y se impuso en dos de los cuatro duelos aéreos disputados. Alexander Sorloth (Villarreal CF) El delantero del Villarreal es el segundo noruego con más goles en el panorama futbolístico esta temporada. Su campaña en el submarino es la mejor de su carrera y ante el Rayo logró su 18º gol en Liga. Además de su doblete, aportó a la victoria de su equipo con 27 acciones con balón, seis pases completados e imponiéndose en el 100% de duelos aéreos que disputó.