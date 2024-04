Previa del Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain se miden este miércoles en el Signal Iduna Park (21.00) en la ida de semifinales de la Liga de Campeones 2023-2024, un primer encuentro en el que los alemanes buscan mantener su condición de invictos como locales en la competición y obtener ventaja de cara a la vuelta en la capital gala, mientras que los de Luis Enrique quieren celebrar el título liguero con su tercera victoria consecutiva a domicilio en Europa y acercarse a Wembley. Alemanes y franceses se vuelven a ver las caras este miércoles por tercera vez esta temporada en la Champions --fueron rivales en la fase de grupos, empate (1-1) en Alemania y victoria de los franceses (2-0) en el Parque de los Príncipes--, esta vez en una ronda mucho más avanzada del torneo y a tan solo dos partidos de poder meterse en la gran final de Wembley del 1 de junio. Una eliminatoria en la que la vitola de favorito recae en el cuadro parisino, pese a que en la fase de grupos, el liderato del 'grupo de la muerte' se lo acabó llevando el Dortmund. Pero mucho ha cambiado el PSG de Luis Enrique desde el pasado 13 de diciembre de 2023. En poco más de cuatro meses, los parisinos han pasado de acabar pidiendo la hora en Alemania para conseguir el pase a los octavos de final, a ser campeones de la Ligue 1 tres jornadas antes del final y estar a dos partidos de jugar la segunda final de su historia en la máxima competición continental de clubes. El asturiano ha sido capaz de conseguir la metamorfosis de un grupo de jugadores con mucho talento pero al que le costaba competir como equipo. Ahora, el PSG, además de contar con el jugador más decisivo del mundo, Kylian Mbappé, tiene una idea de juego clara que está consiguiendo aplacar a sus rivales. Ya lo sufrió el FC Barcelona en cuartos, que cayó eliminado ante los franceses por la goleada 1-4 en Montjuic. Dortmund y el Signal Iduna Park será el próximo escenario en el que tendrán la oportunidad de mostrarlo, y es que los franceses solo han perdido uno de los últimos 26 partidos que han disputado. Además, el estado de forma del ataque parisino es halagüeño. Mbappé ha marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos que ha salido de inicio. Y en términos colectivos, los de Luis Enrique promedian tres goles por encuentro en los últimos diez partidos. Sin embargo, el talón de Aquiles del PSG sigue siendo la defensa, y en ese mismo periodo de tiempo solo han mantenido en una ocasión la portería a cero. En frente estará la gran revelación de esta edición de la Liga de Campeones: el Borussia Dortmund. Los alemanes, que son quintos en Bundesliga a cinco unidades de la cuarta plaza, se han hecho fuertes en Europa a base de mostrarse infranqueables ante su público. Prueba de ello son los pases obtenidos en octavos de final y cuartos, rondas en las que una victoria ante su público decantó la balanza a su favor. La irregular campaña del equipo de Terzic está encontrando en Europa su particular oasis. Los alemanes lideraron el 'grupo de la muerte' y ante PSV y Atlético consiguieron avanzar ronda siendo superiores a sus rivales en el cómputo global de ambas eliminatorias. Además, los alemanes han mostrado que son un equipo que se crece ante los grandes, consiguiendo victorias ante equipos como los anteriormente mencionados, Bayern, Milan o Newcastle. Pero si quiere ver como sus opciones de jugar su segunda final de la Liga de Campeones en Wembley en los últimos 11 años crecen, el Dortmund necesita un buen resultado en casa. Para ello, el papel de sus jugadores más decisivos como Fülkrug, máximo goleador del equipo con 14 goles; Brandt, máximo asistente con 13 pases de gol; y Sancho, desequilibrante y vertical desde su retorno al fútbol alemán, son claves. En cuanto al apartado de bajas, Luis Enrique tiene a su disposición a toda la plantilla, mientras que Terzic no podrá contar con Bensebaini y Haller, ambos lesionados, mientras que Malen y Sabitzer, tocados durante la semana, se han recuperado a tiempo y están disponibles para el técnico croata. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fülkrug. PARÍS SAINT-GERMAIN: Donnaruma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián; Dembélé, Mbappé y Barcola. --ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). --ESTADIO: Signal Iduna Park. --HORA: 21.00/Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.