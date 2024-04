Plataforma Trans pide a Yolanda Díaz "medidas concretas y efectivas" que promuevan el acceso al empleo del colectivo

La Federación Plataforma Trans ha pedido a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "medidas concretas y efectivas" que promuevan el acceso al empleo del colectivo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra este miércoles 1 de mayo. "Exhortamos una urgente respuesta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que tome medidas concretas y efectivas que promuevan el acceso al empleo de las personas trans. Es imperativo que se implementen políticas públicas que aborden la discriminación y exclusión que enfrenta este colectivo, así como programas de sensibilización y capacitación para fomentar una cultura laboral inclusiva y respetuosa de la diversidad de género", indica. En esta línea, asegura que una de las herramientas clave para abordar esta "inequidad" es la implementación del cupo laboral trans, una medida que, según apunta la Plataforma Trans, establece cuotas mínimas de contratación para personas pertenecientes a grupos minoritarios o en situación de exclusión, como es el caso de las personas trans. "Estos cupos no solo son una cuestión de justicia social, sino también una forma efectiva de fomentar la diversidad e inclusión en el ámbito laboral, lo que a su vez contribuye al enriquecimiento de las empresas y la sociedad en su conjunto", afirma. Sin embargo, destaca que la implementación "efectiva" de los cupos "requiere no solo voluntad política, sino también la adopción de políticas públicas integrales que aborden las barreras estructurales y sociales que enfrentan las personas trans en el mercado laboral". En este sentido, la plataforma insta a Díaz a que "demuestre su compromiso con la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas, incluyendo a las personas trans". Así, reconoce que la implementación del cupo laboral es una medida "concreta y efectiva" para avanzar hacia este objetivo, pero considera que también es necesario adoptar otras "acciones complementarias", como la promoción de políticas de no discriminación y la creación de redes de apoyo y recursos para las personas trans en el ámbito laboral. "En este Día Internacional de los y las Trabajadoras, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un mercado laboral más inclusivo y equitativo, donde todas las personas, independientemente de su identidad de género, tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y contribuir al progreso social y económico de la sociedad. Es hora de actuar con determinación y solidaridad para garantizar que el derecho al trabajo sea una realidad para todos todas y todes, sin excepción", subraya la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.