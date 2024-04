Perú, optimista con cerrar el TLC con China a finales de año, según su canciller

Pekín, 30 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, se mostró este martes en Pekín optimista en cuanto a la posibilidad de concluir las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China a finales de este año.

"Según nuestras proyecciones, creo que es posible que al finalizar este año concluyan las negociaciones para mejorar el TLC con China", afirmó González-Olaechea, que realiza una visita de tres días al país asiático dentro de la cual encabezó hoy un acto sobre la presidencia peruana de la APEC en 2024.

En su discurso, el ministro destacó las oportunidades que ofrece Perú a China como destino de inversiones, haciendo hincapié en la ubicación estratégica del país en el hemisferio occidental, su estabilidad económica y la existencia de una comunidad china integrada en la sociedad peruana.

"No se trata solo de invertir, sino de hacer amigos", subrayó el canciller, quien destacó la necesidad de contar con el apoyo de China para el desarrollo del Perú, especialmente en sectores como la infraestructura, la salud digital, la inteligencia artificial y la energía verde.

A su juicio, la "mucha" descendencia china integrada en la sociedad peruana "fortalece aún más" los lazos históricos y culturales con el país asiático.

"Sin inversión no se puede construir. Sin condiciones estables, no se puede invertir. Y sin inversión y estabilidad, no podemos alcanzar nuestro verdadero potencial como país", argumentó.

En este sentido, el encargado de la cartera de Exteriores peruana resaltó las ventajas que ofrece la nación andina como socio para China, incluyendo su riqueza en recursos naturales, su experiencia en la industria minera y su compromiso con la apertura comercial.

"El Perú es un país multimetálico, con una gran variedad de recursos naturales que ofrecer al mundo", declaró González-Olaechea, quien mencionó asimismo que su país "no sabe aprovechar la energía verde, pero China sí. Debemos aprender de su experiencia y trabajar juntos para desarrollar nuestras capacidades en este campo".

El jefe de la diplomacia peruana también destacó la importancia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) como plataforma para la colaboración entre Perú y China, y con el resto de la región Asia-Pacífico.

"El APEC es la zona de mayor crecimiento porcentual, y el Perú está comprometido a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece esta región dinámica", afirmó González-Olaechea.

Además, aseveró que la inflación anual es “menor en comparación con la de otros países latinoamericanos”, lo que hace a Perú “más atractivo para los inversores extranjeros y promueve la estabilidad económica".

Al final de su presentación, González-Olaechea hizo especial hincapié en que el puerto de Chancay, ubicado estratégicamente al norte de Lima, se perfila como un nodo comercial clave entre ambas regiones, y cuenta con un creciente interés de inversores chinos y el Gobierno peruano para su desarrollo.

La cumbre de la APEC se celebrará en noviembre próximo en el país andino, y contará con la posible presencia del presidente de China, Xi Jinping, según declaró González-Olaechea el pasado mes de enero. EFE

