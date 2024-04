Owen Teague, protagonista de 'El reino del planeta de los simios', contra la IA: "Es antinatural"

'El reino del planeta de los simios', la décima entrega de la saga que arrancó con la mítica cinta de 1968 protagonizada por Charlton Heston, llegará a los cines el próximo 10 de mayo. La película vuelve a poner sobre la mesa la premisa principal de la franquicia: si es posible la convivencia pacífica entre dos especies inteligentes. Algo que, reflexionan los protagonistas del filme, hoy en día podría aplicarse a la Inteligencia Artificial. "Es antinatural, artificial. No hay empatía ahí, no hay sentimientos", proclama Owen Teague, que protagoniza el filme dando vida al simio Noa, en una entrevista concedida a Europa Press en la que expresa sus enormes recelos ante el aparentemente imparable avance de la IA. El intérprete recuerda la relevancia que precisamente el uso de las nuevas tecnologías tuvo en la pasada huelga de actores y guionistas de Hollywood. "La inteligencia ahí es reciclada. Está tomando cosas que inventamos y nos las devuelve y eso es más o menos todo por lo que ha pasado nuestra industria con los actores y guionistas en huelga", señala el actor que remarca que la IA "no está haciendo ideas originales, somos nosotros los que somos capaces de hacerlo". Kevin Durand, que en la cinta encarna al villano Proximus César, señala que la trilogía anterior, iniciada en 2011 por Rupert Wyatt, mostraba cómo los humanos creaban en un laboratorio una inteligencia que "igualaba y sobrepasaba" la suya. El actor extrapola el caso de la ficción al debate actual sobre la IA y opina que no hay otra opción más que la convivencia "Creo que tenemos que evolucionar con la IA, ese va a ser probablemente el siguiente paso (...) Pero si eliges luchar... No sé lo que va a pasar", bromea. Durand y Teague, que se declaran fans de las anteriores películas de la franquicia, defienden que la nueva entrega aporta nuevas ideas y temas. "Es la evolución de la historia", argumenta Durand, que confiesa que antes de leer el guión de 'El reino del planeta de los simios' no veía la necesidad de añadir nada a la trilogía iniciada por Wyatt y completada por Matt Reeves. https://youtu.be/fHFK4G0NPqk?si=_JtnHC-LLFYf9nCI Teague opina que, después de todos estos años, la historia de 'El planeta de los simios' sigue resonando en los espectadores por el hecho de que pueden verse reflejados en ella. "Son realmente nuestros antepasados de otra especie, tan parecidos a nosotros... Se comportan como nosotros y cometen nuestros errores. En cierto modo hace que sea más fácil examinarnos a nosotros mismos", reflexiona. Por otro lado, el actor protagonista añade que esta nueva entrega es asimismo un "comentario sobre el poder". "Tenemos esta figura histórica como de santo, y ahora esta es la respuesta que vemos en la humanidad tan frecuentemente a ese tipo de cosas, de tomar eso y retorcerlo y usarlo para, en este caso, el beneficio de Proximus", dice, ya que el filme muestra cómo el villano toma las enseñanzas de César y las corrompe para legitimar su reino. Los actores esperan que 'El reino del planeta de los simios' tenga continuidad como trilogía y se vaya acercando a la cinta original de 1968. "Ese es el sueño", confiesa Teague. LA LIBERACIÓN DEL 'MOTION CAPTURE' Si por algo se caracterizan las cuatro últimas películas de la franquicia es por el trabajo de 'motion capture' o captura de movimiento, así como el gran peso de los efectos especiales a la hora de construir el universo. "Hay que acostumbrarse", explica Teague, sobre lo que supone para el trabajo del actor el uso de esa tecnología. "Por la parte de los simios, fue realmente liberador", añade Durand, reflexionando sobre cómo no tenía que preocuparse de cómo quedaría en cámara. "Cuando le coges el truco, tienes toda esta otra cosa con la que puedes jugar y se trata simplemente de crear un personaje en vez de tener un determinado aspecto", aporta Teague. Durand y Teague interpretan ambos a simios, pero su compañera de reparto, Freya Allan, encarna al personaje humano principal y observa que en cierta manera, fue a ella a quien más le afectó el 'motion capture'. La actriz recuerda una escena en la que la están arrastrando: "Pero lo tenía que hacer sin nadie, actuando como si alguien estuviese tirando de mí". "O tenía que abrazar el aire", ejemplifica. 'El reino del planeta de los simios', que llega a los cines el 10 de mayo, está dirigida por Wes Ball ('El corredor del laberinto'). Junto a los mencionados Teague, Durand y Allan, completan el reparto Peter Macon, Dichen Lachman y William H. Macy entre otros.