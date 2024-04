Los 54 Bancos de Alimentos de Fesbal necesitan a 30.000 personas voluntarias para la Recogida Primavera de mayo

Los 54 Bancos de Alimentos, asociados a la Federación Española de Alimentos (Fesbal), necesitan la ayuda de 30.000 personas para hacer voluntariado en la Recogida Primavera, que tendrá lugar el 24, 25 y 26 de mayo en las principales cadenas de alimentación de toda España. "Esta campaña es imprescindible para abastecer los almacenes de los Bancos de Alimentos y garantizar la seguridad alimentaria a 1.187.976 de personas", ha explicado la organización. En este sentido, Fesbal ha subrayado que "el mantenimiento de los precios elevados" en los alimentos, especialmente los de cesta básica, el "impacto que ha supuesto" el cambio del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más Desfavorecidas al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la "bajada de donaciones dificultan la capacidad de respuesta de los Bancos de Alimentos a la población en situación de inseguridad alimentaria y hacen aún más necesario contar con la solidaridad de la sociedad". Asimismo, Fesbal ha señalado que, según el último dato de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), se ha incrementado en 1,3 puntos porcentuales el número de personas que sufre carencia material social y severa. Según la Federación, un 9% de la población española (4,3 millones de personas) no puede hacer frente a, al menos, siete o más de los trece ítems de consumo básico (comer proteínas al menos dos veces a la semana, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, disponer de un teléfono móvil, etc.) que marca la Unión Europea, teniendo en cuenta el nivel de renta. Ha alertado también de que los Bancos de Alimentos han dejado de recibir los alimentos provenientes del Fondo Europeo de Ayuda a las Personas más Desfavorecidas que suponían el 18% de los alimentos que distribuyeron en 2023. "La inflación, sobre todo en el coste de los alimentos, afecta a la capacidad de compra de producto de cesta básica", ha remarcado. OBJETIVO: 4 MILLONES DE KILOS En la edición del año pasado se obtuvieron 3.025.432 kilos y el objetivo de 2024 es recoger 4.000.000 de kilos de productos de cesta básica, incluyendo las aportaciones monetarias que se utilizarán para comprar dichos alimentos en las cadenas que se recaudan. "La presencia del voluntariado es indispensable en la Recogida Primavera", ha manifestado Fesbal, que ha recordado que participar es "muy fácil" y que se puede contribuir "con sólo cuatro horas de un fin de semana, informando de los modelos de donación existentes y animando a participar a los clientes en esta acción solidaria". Los Bancos de Alimentos también necesitan personas para clasificar y agrupar los alimentos aportados y para coordinar a los equipos que se encuentran en los puntos de venta adheridos a la campaña. El plazo de inscripción ya está abierto y podrá realizarse hasta el 23 de mayo en 'www.recogidaprimavera.org'.