Lara Dibildos niega la evidencia tras sus apasionadas fotografías con Carlos Maturana

Lara Dibildos tiene una nueva ilusión. Seis meses después de su ruptura con Cándido Conde Pumpido, y tras asegurar que no se había reconciliado con el hijo del presidente del Tribunal Constitucional a pesar de ser sorprendidos en actitud cómplice hace varias semanas, ha salido a la luz el 'culpable' de la felicidad de la actriz, Carlos Maturana. Un atractivo modelo de 38 años -14 menos que ella- de intensos ojos verdes y 1'91 metros de estatura con el que llevaría aproximadamente dos meses de relación, y con el que ha sido pillada de lo más acaramelada y besándose apasionadamente por las calles de Madrid. Unas imágenes publicadas en exclusiva por la revista 'Semana' que no dejan lugar a dudas y a las que Lara ya ha reaccionado con una sonrisa, intentando negar la evidencia sin mucha convicción: "Yo me encuentro muy bien, por Dios. Estoy fenomenal. En general estoy muy bien, en un buen momento" ha confesado echando balones fuera para no confirmar su nueva ilusión. "Es un amigo nada más" ha asegurado sin poder disimular su felicidad, exclamando un "¡ay qué va!" cuando le hemos preguntado si es cierto que comenzó su idilio con Carlos Maturana hace dos meses. Y es que apostando por la cautela hasta que su noviazgo esté completamente consolidado, Lara prefiere no poner etiquetas a lo que está viviendo ni definir al modelo: "A él, yo que sé. Chicos que me voy corriendo que llego tarde. No os quiero pillar la mano. Un besito, ciao, cuidado" ha dicho antes de cerrar el coche y abandonar el lugar.