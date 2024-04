La UNRWA advierte de la "ansiedad profunda" existente en Rafá ante una posible ofensiva por parte de Israel

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha advertido de la "ansiedad profunda" que existe en Rafá, que se encuentra a expensas de que las partes lleguen a un acuerdo para evitar así una ofensiva israelí sobre esta zona de la Franja de Gaza, donde se refugian más de un millón de palestinos. "En estos momentos prevalece una ansiedad extraordinariamente profunda en Gaza porque la pregunta que todo el mundo se hace es: "¿Habrá una ofensiva militar?", ha indicado Lazzarini en una rueda de prensa celebrada este martes en Ginebra. En este sentido, ha explicado que la probabilidad de que haya una ofensiva militar israelí contra la zona dependerá de si se alcanza un acuerdo entre las partes esta semana. "Todavía no se ha pedido a la gente que evacúe Rafá", ha señalado. Mientras, las agencias humanitarias se encuentran inmersas en una "carrera contrarreloj" para evitar que el hambre se extienda. "Se avecina una hambruna, especialmente en la parte norte. La buena noticia es que mis colegas han informado que hay más alimentos disponibles en el mercado. Esto aumenta la disponibilidad, pero eso no significa que la comida sea accesible", ha indicado. Lazzarini ha detallado que aunque haya habido más flujo de suministros humanitarios en el mes de abril, esto "todavía está lejos de ser suficiente para revertir" la tendencia negativa al respecto. Asimismo, ha insistido en que las acusaciones de Israel a que la ONU sea la culpable de los retrasos "no son verdad". "Cada vez que solicitamos un convoy que vaya del lado sur al norte, se nos deniega sistemáticamente, así que todavía no tenemos acceso. Siempre que se conceden permisos para realizar entregas en cualquier otro lugar de la Franja, el proceso siempre es complicado y muy engorroso", ha argumentado. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha insistido en que la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza seguirá hasta que se hayan cumplido "todos los objetivos" y ha advertido de que el asalto a gran escala sobre la localidad de Rafá tendrá lugar "con o sin acuerdo", en plenas negociaciones con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).