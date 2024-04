La Universidad de Columbia suspende a los estudiantes propalestinos que permanecen en el campus

La Universidad de Columbia ha empezado este lunes a suspender a los estudiantes que se manifiestan en el campus a favor de la causa palestina, después de que haya expirado el plazo fijado por el centro educativo para que éstos lo abandonen. "Hemos empezado a suspender a los estudiantes", ha declarado el vicepresidente de Asuntos Públicos de la citada universidad Ben Chang, hacia las 17.00 horas (23.00 horas en la España peninsular), unas tres horas después de que venciera el plazo. Estos estudiantes no podrán terminar el semestre ni graduarse y no se les permitirá el acceso a las viviendas universitarias ni a los edificios académicos, según recoge la cadena de televisión CNN. Durante una sesión informativa, el representante de Columbia ha explicado que los estudiantes pueden recurrir estas suspensiones ante los órganos competentes, la Oficina de Vida Universitaria y el Senado de la universidad, un grupo de elaboración de políticas que representa a estudiantes y profesores. "Las decisiones tomadas por la Oficina de Vida Universitaria pueden apelarse ante el decano de la facultad del estudiante", ha indicado Chang. "Las decisiones tomadas por el Senado pueden apelarse ante un panel de decanos y, en última instancia, ante el presidente de la universidad". Por su parte, los estudiantes de Columbia, epicentro de las protestas propalestinas en Estados Unidos, se han reunido en una manifestación de emergencia para proteger el campamento. "¡Revelar! ¡Despojar! ¡No pararemos, no descansaremos! Continuaremos hasta que se cumplan nuestras demandas. No nos dejaremos intimidar", ha señalado en su cuenta de la red social X la coalición de organizaciones estudiantiles 'Columbia Students for Justice in Palestine'. La Universidad de Columbia había advertido este mismo lunes a sus estudiantes de que serían suspendidos si no abandonaban las instalaciones antes de las 14.00 horas (hora local, 20.00 horas en la España peninsular). Asimismo, debían identificarse y firmar un formulario comprometiéndose a cumplir con las políticas de Columbia hasta 2025. En un comunicado, la universidad había dicho a los manifestantes que, de no aceptar estas condiciones, "serían suspendidos a la espera de nuevas investigaciones" y se les impediría terminar el semestre de primavera.