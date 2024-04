La juez cree que el acuerdo de la Supercopa incluía cederle terrenos a Rubiales para explotar hoteles en Arabia

La juez de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sospecha que el acuerdo para llevar la Supercopa a Arabia Saudí incluía que dicho país le cediera terrenos de explotación hotelera a Luis Rubiales. Así consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que fija que el expresidente de la Federación debe comparecer una vez al mes ante los juzgados y que tiene obligación de pedir permiso para realizar cualquier viaje al extranjero mientras permanezca investigado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, la juez Delia Rodrigo, señala en su resolución que Rubiales, como presidente de la RFEF, aprobó la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí en la temporada 2019 en virtud de un contrato que firmó con SELA --compañía estatal saudí-- y Kosmos Global Holding --propiedad del exfutbolista Gerard Piqué--. Según la instructora, dicho acuerdo incluía que la Federación percibiera "una cantidad de 30 millones de euros, pactándose una prima de éxito para el comisionista de 3 millones de euros", en referencia a Kosmos. Con todo, sospecha que en el mencionado pacto se hubiese podido establecer también "un pago en especie a favor del presidente de la RFEF, así como a favor de otros cargos directivos de la RFEF y personas vinculadas a la misma, consistente en la cesión de terrenos en Arabia Saudí para la posterior gestión de negocios hoteleros". En el marco de la resolución, la titular del Juzgado subraya que "poco después de la firma del acuerdo" se constituyó "un entramado de varias sociedades" por parte de Rubiales y varios exmiembros de la RFEF y que incluía una sociedad dedicada a la aceituna y el aceite. Sobre este extremo, cabe recordar que durante las pesquisas los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya informaron en uno de los atestados aportados al procedimiento --al que tuvo acceso Europa Press-- que sospechaban de la existencia de una presunta trama que, entre otras operaciones, buscó hacer "promoción inmobiliaria" en Arabia Saudí con una empresa en un principio creada para la venta de aceite. RUBIALES NEGÓ PAGOS EN "ESPECIE" No obstante, Rubiales --durante su declaración como investigado en sede judicial-- negó las irregularidades que denuncia la Fiscalía Anticorrupción y aseguró que no se llevó ni "un céntimo" de la RFEF durante su mandato. Asimismo, aseguró que desde la Federación no se pactó ninguna comisión "en especie" ni nada diferente del contrato. "Lo que se pactó está en el contrato", dijo para luego incidir en que no negoció nada para Kosmos, según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias. Con todo, la juez sostiene en su auto que del referido contrato se desprende que la RFEF ocupó una "posición de garante frente a los derechos económicos de la mercantil Kosmos, considerando el pago de la denominada 'prima de éxito' como una obligación esencial del acuerdo" y "reservándose el derecho a rescindir unilateralmente el contrato que para la Federación representaban unos ingresos de aproximadamente 40 millones de euros para el período 2020-2029 ante una eventualidad económica propia del ámbito privado del acuerdo entre Kosmos y SELA".