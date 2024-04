La expansión de la actividad manufacturera de China pierde fuerza en abril, según PMI oficial

La actividad fabril de China logró expandirse en abril por segundo mes consecutivo, aunque el crecimiento fue menos intenso que en febrero, según refleja la lectura oficial del índice PMI manufacturero, que se situó en 50,4 puntos desde los 50,8 del mes anterior, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El informe publicado por las autoridades chinas contrasta, sin embargo, con el dato publicado por la consultora Caixin, cuyo cálculo del PMI manufacturero refleja una ligera aceleración en abril, hasta los 51,4 puntos desde los 51,1 de marzo, situando el dato en su nivel más alto de 14 meses. En este sentido, Wang Zhe, economista senior de Caixin Insight Group, ha destacado que el sector manufacturero siguió mejorando, con una expansión acelerada de la oferta y la demanda, "endulzada por el desempeño excepcional de la demanda extranjera", recordando que el desempeño económico de China en el primer trimestre superó las expectativas del mercado, "lo que es consistente con el PMI manufacturero de Caixin, que se ha mantenido en territorio expansivo durante seis meses consecutivos". En el caso del índice PMI oficial, en abril se apreció una mejora en los subíndices de producción, nuevos pedidos y tiempo de entrega de proveedores, mientras que los correspondientes a inventarios de materias primas y empleo son superiores al punto crítico se situaron por debajo de 50 puntos, que separa la expansión de la contracción. De su lado, el índice PMI oficial para el sector no manufacturero se situó en abril en 51,2 puntos, frente a los 53 del mes anterior. De este modo, el PMI compuesto de China bajó en abril hasta los 51,7 puntos desde los 52,7 de marzo. El economista jefe para China de Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, ha destacado que, "la recuperación sigue intacta, por ahora" y los datos siguen siendo consistentes con cierta mejora en el impulso desde principios de año, por lo que la actual recuperación cíclica "continuará en el corto plazo gracias a las sólidas exportaciones y al estímulo fiscal". No obstante, el experto ha advertido de que la economía china sigue siendo vulnerable a las tensiones comerciales y a una retirada de las medidas de apoyo.