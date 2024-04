La Defensa Civil de Gaza cifra en más de 10.000 los atrapados entre los edificios destruidos por Israel

Los equipos de Defensa Civil de la Franja de Gaza han cifrado este martes en más de 10.000 los palestinos que se encuentran aplastados entre los escombros de los edificios destruidos por Israel en el marco de la ofensiva militar lanzada contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Calculamos que hay más de 10.000 desaparecidos que siguen bajo los escombros de cientos de edificios destruidos desde el inicio de la agresión", ha dicho la Defensa Civil, que ha agregado que "los equipos especializados no han sido capaces de recuperar sus cadáveres". Así, ha explicado que estas personas "no están incluidas en las estadísticas de mártires emitidas por el Ministerio de Sanidad (gazatí, controlado por Hamás) debido a que no hay documentación sobre la llegada de estos cuerpos a los hospitales". "Por ello, el número de mártires supera los 44.000", ha argumentado. "Seguimos llevando a cabo nuestro deber humanitario ante la continuación de la agresión y la grave escasez, especialmente a nivel de equipamiento, vehículos y maquinaria necesaria para buscar a los desaparecidos bajo los escombros de viviendas y edificios", ha resaltado, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. En este sentido, ha reseñado que sus equipos están buscando a desaparecidos en el norte de Gaza con la ayuda de ciudadanos gazatíes y "voluntarios", usando "las manos". "Se han podido recuperar varios cuerpos de mártires que estaban totalmente descompuestos", ha detallado la Defensa Civil de la Franja. "Ante la ausencia de maquinaria pesada, los esfuerzos para buscar los cuerpos de los mártires son insuficientes y no satisfacen las necesidades mínimas para recuperar miles de ellos", ha recalcado, antes de agregar que estos trabajos "llevarían dos o tres años", especialmente después de que Naciones Unidas afirmara recientemente que los bombardeos han dejado 37 toneladas de escombros en Gaza. Por otra parte, ha alertado de que la acumulación de miles de cuerpos bajo los edificios "ha empezado a causar la propagación de enfermedades y epidemias, especialmente ante la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, que acelera el proceso de descomposición de los cadáveres". "Renovamos nuestro llamamiento a todas las partes relevantes para una intervención urgente y para que presionen de cara a que se permita la entrada del equipamiento pesado necesario para que nuestros equipos puedan salvar la vida de los heridos por los bombardeos israelíes contra nuestro pueblo en Gaza y para recuperar los cuerpos de los mártires", ha remachado. Horas antes, el Ministerio de Sanidad gazatí había elevado a más de 34.500 los muertos y más de 77.770 los heridos por la ofensiva israelí y acusó a las tropas israelíes de cometer "cinco masacres" durante las últimas 24 horas, con 47 fallecidos y 61 heridos trasladados a hospitales. Asimismo, pidió a los familiares de los muertos y los desaparecidos que rellenen sus datos en un documento habilitado a través de Internet para "completar todos los datos en los historiales del Ministerio de Sanidad". REAPERTURA PARCIAL DE UN HOSPITAL EN JAN YUNIS Por su parte, el Hospital Al Amal de la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja, ha anunciado durante la jornada que reabrirá algunos de sus departamentos durante la jornada del miércoles, tras los graves daños sufridos durante la incursión llevada a cabo por las tropas israelíes. Así, ha detallado que los departamentos de emergencia, ginecología y obstetricia reabrirán sus puertas el 1 de mayo, después de que la Media Luna Roja Palestina confirmara el 26 de marzo la suspensión "completa" de operaciones después de que el Ejército de Israel "forzara al personal y a los heridos a evacuar" y "bloqueara sus entradas con barreras de arena". La organización destacó que esta situación se dio después de "un cerco" israelí contra las instalaciones durante unos 40 días que incluyó "violentos bombardeos, disparos y el lanzamiento de bombas de humo contra el hospital", donde murieron dos personas, tras lo que tuvo lugar una evacuación forzosa del lugar. Tras ello, la Federación Internacional de Sociedad de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) lamentó la situación y denunció que las operaciones israelíes habían transformado el hospital "en un campo de batalla, cuando debería ser un santuario", al tiempo que alertó de que el centro "es uno de los principales suministradores de servicios sanitarios en la Franja".