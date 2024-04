Jordi Fernández: "Lo importante no es llegar sino mantenerse"

El entrenador de baloncesto Jordi Fernández, que se hará cargo de los Brooklyn Nets de la NBA la próxima temporada, aseguró que lo importante no es haber llegado al banquillo como 'head coach' sino "mantenerse" en un proyecto "respetado", con la voluntad de mantenerse muchos años y desarrollar una idea que tiene clara y cuyos origenes están en Badalona, en el baloncesto de base del que se empapó de niño. "Para mí siempre son pasos adelante, este paso tiene más repercusión y parece que sea más grande. Pero para mí no es para nada un final de ruta o fin de camino. Es un honor y me hace ilusión, pero lo importante no es llegar sino mantenerse. Tengo que hacer un proyecto respetado", aseguró en una charla con medios españoles en la que estuvo Europa Press. El de Badalona, de 41 años y que el próximo curso vivirá su primera temporada como primer entrenador en la NBA, siendo el primer español y el tercer europeo de la historia en lograrlo, tiene claro que "para nada es un final de trayecto" sino un proyecto que le hace "ilusión". "Tengo el objetivo de mantenerme muchos años y tener un grupo muy competitivo", añadió. Y eso que "nunca" se marcó el objetivo de ser entrenador de la NBA. "No puedo mentir, nunca fue mi objetivo. Pero tenía ilusión por aprender, en un momento de mi vida que viví y estudié en Países Bajos aprendí mucho fuera de mi país, de mi zona de confort. Se me abrió la mente, fui a Noruega, a Oklahoma y Las Vegas. Mi entusiasmo por aprender me llevó a que surgiera esta oportunidad y no me lo pensé dos veces y me subí al tren. Ha sido un proceso bonito, con altos y bajos, y de todo esto he aprendido", celebró. "No estaría aquí si no hubiera tenido mis 'superpoderes', porque todos tenemos los nuestros, que en mi caso es tener una formación y origen europeo. Pero no solo con ser europeo ya vale, tienes que adaptarte y aprender. Esta mezcla es la que me ha dado éxito en general. La NBA es muy global en todos los sentidos, como negocio. Está abierta a traer cosas de fuera y he sido el beneficiario, me he adaptado y he intentado aportar a todos los clubes en los que he estado", manifestó. En sus Brooklyn Nets querrá "generar ilusión". "Quiero mostrar cambios desde el inicio es importante. En la NBA no hay banquillos imposibles ni banquillos perfectos. En Brooklyn hay un mercado muy grande, con un propietario que pone todos los medios necesarios, con una organización excelente, con un general manager en Sean Marks que tiene mucha experiencia y ha demostrado hacer las cosas muy bien", destacó. "Lo único que para mí es obvio es la ilusión de poder tener un proyecto ilusionante porque compararnos a nosotros con los Knicks no tiene ningún tipo de sentido, nosotros tenemos que crear nuestra propia identidad. Mucho respeto, evidentemente, hacia nuestros vecinos y la rivalidad, que creo que esto es lo más bonito, que sea con respeto hacia los jugadores, hacia la otra organización y evidentemente cada vez que juegues con ellos intentar ganar", aportó. LE GUSTARÍA SEGUIR SIENDO TÉCNICO FIBA Jordi Fernández compaginará su cargo de primer entrenador de la franquicia de Brooklyn con el de seleccionador de Canadá que ya ostentaba y con quien tiene contrato hasta el final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero en su mente está el poder seguir siendo técnico FIBA además de NBA. "Tengo el compromiso con Canadá hasta los Juegos. Para mí lo más importante en estos meses previos es estructurar el trabajo de Brooklyn, la liga de verano y el trabajo hasta agosto. Y ya encarar también la preparación para los Juegos, que está en proceso todo el año. Estoy muy cómodo porque creo que todo funcionará de una manera organizada y tendremos un grupo muy especial para aspirar a todo en los Juegos", comentó. "Luego ya no sé, mi compromiso es hasta el final de los Juegos y de no ser por Canadá no estaría en Brooklyn, quiero agradecer la oportunidad de estar en unos Juegos como seleccionador, que para mí es un sueño. Me gustaría seguir entrenando en FIBA pero no es algo que pueda decidir ahora mismo. Es una experiencia ideal que he aprendido mucho, pero es una cosa de dos partes y no puedo añadir más a que tengo contrato hasta final de los Juegos", explicó. Por otro lado, aseguró que pese a este 'boom' mediático sigue siendo el mismo. "Soy la misma persona y el mismo niño que salía a la pista del barrio de Badalona a jugar a baloncesto, que iba con sus amigos a la escuela. Me he ido muchos años pero mantengo el contacto con los amigos de toda la vida y la familia. Para mí es importante que yo sea la misma persona. Evolucionamos de forma distinta, pero a mí estar en casa me aporta confort. Y eso es no dejar de ser quien eres desde los inicios", se sinceró. En cuanto a la presión de llegar a un banquillo NBA o al vértigo de verse en la cima, no lo siente así "por muchos motivos". "Me hace mucha ilusión aprender y me ilusionan los retos, si me lo tomara de otra manera no me ayudaría a dar un siguiente paso adelante. Hoy día, los medios y redes sociales pueden generar revuelo pero para mí es sentirme lo que me he sentido siempre; entrenador. Es lo que he aprendido de ser de Badalona y de ser entrenador. Es lo mismo ahora que cuando estaba en la base. Ahora es un rol diferente y lo hago con jugadores con unas habilidades concretas, para mí el vértigo es más bien una ilusión. La presión es obvia en este trabajo pero es parte de él y si la presión no te gusta no es el trabajo que deberías elegir", manifestó.