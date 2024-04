Instagram priorizará el contenido original en las recomendaciones

El sistema de recomendación de contenido de Instagram ha recibido una serie de actualizaciones con las que la compañía espera impulsar la distribución del contenido original de los pequeños creadores. La compañía ha decidido retirar de las recomendaciones lo que comparten los agregadores, es decir, aquellas cuentas que publican los contenidos originales de otros creadores. En unas ocasiones estas reposiciones citan al autor original, pero no siempre ocurre así. En su lugar, el algoritmo de recomendación mostrará el contenido original, especialmente el que procede de cuentas pequeñas, para incrementar su visibilidad, como ha explicado Meta en a The Verge y TechCruch. Este reemplazo se notificará a los creadores del contenido original. Este cambio en el algoritmo se acompañará de etiquetas que identificarán el contiendo que ha sido republicado, y que enlazarán con el contenido original. Las cuentas que comparten memes y republican contenido de forma repetida también dejarán de aparecer en las recomendaciones. En concreto, si se detecta que republican contenido que no mejoran con aportaciones propias más de diez veces en los últimos 30 días. Esta limitación tendrá una excepción en las cuentas con licencia para compartir publicaciones de otros creadores de contenido, como han matizado desde la compañía. Adicionalmente, Instagram ha trabajado en un nuevo sistema de clasificación de las recomendaciones de 'reels'. En lugar de basarse en la interacción de los usuarios con estos vídeos breves en vertical, ampliará la distribución a partir de su muestra a distintas audiencias. Este sistema empezará por mostrar los 'reels' a una pequeña audiencia a la que le pueda interesar el contenido. Los vídeos con mejor rendimiento se mostrarán entonces a una audiencia más amplia, y así sucesivamente. Auqnue instagram ha informado este martes de los cambios en el algoritmo de recomendación, comenzarán a aplicarse en los próximos meses.