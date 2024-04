El primer ministro de Irlanda insta a Reino Unido a aceptar la devolución de solicitantes de asilo

El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, ha expresado este martes su "legítima esperanza" de que Reino Unido acepte la devolución en frontera de solicitantes de asilo, un día después de que su homólogo británico, Rishi Sunak, descartase cualquier posible acuerdo a este respecto. "Tengo la legítima esperanza de que se cumplan los acuerdos entre los dos países"; ha dicho Harris a su llegada a una reunión del Gobierno y en la que se ha retrotraído a los compromisos firmados tras el Brexit, en virtud de los cuales Irlanda se reserva el derecho a devolver a Reino Unido a los migrantes cuya solicitud de asilo sea rechazada. El Ejecutivo irlandés debate ahora una reforma legal que ponga negro sobre blanco dichos compromisos. "Vamos a cambiar la ley para poner en práctica lo que ya acordaron Irlanda y Reino Unido y está en vigor desde 2020", ha dicho Harris, que ha enfatizado en que sólo se busca dar "claridad legal". El Gobierno de Irlanda ha denunciado un aumento en la llegada de solicitantes de asilo ante la creciente presión política en Reino Unido, principalmente por la aprobación de una ley que avala las deportaciones a Ruanda. El flujo habría aumentado en Irlanda del Norte, la única frontera terrestre entre las dos partes. Sunak afirmó el lunes que estaba centrado en poner en marcha estas deportaciones y descartó cualquier pacto con Dublín: "No vamos a aceptar devoluciones de la UE a través de Irlanda cuando la UE no acepta devoluciones a Francia, de donde vienen los inmigrantes ilegales". Londres, sin embargo, no ha terminado de concretar cuándo tiene previsto iniciar los vuelos, aunque en los últimos días sí que ha confirmado que está ya realizando gestiones para poder comenzar --según Sunak, en un máximo de tres meses--. El Gobierno británico ha reconocido que parte de los potenciales expulsados han dejado de notificar su paradero a las autoridades; en concreto, unos 2.140 de los 5.700 ya identificados, según un informe del Ministerio del Interior, recogido por 'The Guardian'.