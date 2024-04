El PP dice que Sánchez se ha "bolivarizado" y busca "controlar" al CGPJ y que la oposición "se calle" como en Venezuela

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que la "simulación de dimisión" de Pedro Sánchez demuestra que "no tiene límites" y le ha acusado de buscar "controlar" a los medios de comunicación, a la oposición y a la Justicia, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es mas, ha dicho que el jefe del Ejecutivo se ha "bolivarizado" y quiere que la oposición "se calle como si esto fuese Venezuela". "Pedro Sánchez se ahoga en su propio fango. Hemos visto al Gobierno en sede parlamentaria difamar a personas que no estaban en la Cámara y que no se podían defender. La oposición tiene una labor, que es controlar al Gobierno y exigirle explicaciones", ha recalcado Tellado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. En este sentido, ha dejado claro que el PP seguirá reclamando explicaciones sobre "un caso de corrupción que, de ser cierto, es tremendamente grave", en alusión al llamado 'caso Koldo'. "Sánchez tiene que renunciar a que la oposición en este país se calle como si esto fuese Venezuela. Eso no va a pasar", le ha avisado. "HEMOS ASISTIDO DURANTE CINCO DÍAS A UNA FARSA" El dirigente del PP ha asegurado que han asistido "durante cinco días a una farsa" y "a un espectáculo bochornoso" que, a su juicio, pone al presidente del Gobierno en una tesitura "francamente lamentable" y demuestra que "no tiene límites". "Ha intentado victimizarse para, a través de la victimización, lograr la impunidad de sus propios actos y de los actos de personas cercanas a él mismo", ha indicado, para subrayar que eso "no es de recibo en una democracia moderna y madura" sino "más propio del populismo de otros países que de la España actual". Tras afirmar que Sánchez ha "intentado tomar el pelo a todo un país", ha señalado que están en "una situación peor que el miércoles pasado" porque "después de todo este numerito y esta farsa" sigue "sigue sin dar explicaciones de casos de presunta corrupción que cercan a su Gobierno, a su partido y a su entorno más personal". En su opinión, eso es "lo verdaderamente lamentable". "TODOS IGUALES ANTE LA LEY, SU MUJER TAMBIÉN" Tellado ha recriminado a Sánchez que diga que "sale más fuerte que nunca" de esta "autocrisis fingida" y que busque "controlar" a los medios, a la Justicia y a la oposición. Según ha añadido, el PP no va a "cejar en su empeño de controlar a un Gobierno que pretende huir sin dar explicaciones". Tras subrayar que los medios están para "defender la libertad de expresión", ha indicado que Sánchez "no comparece ante los periodistas desde febrero", cuando "se descubrió el 'caso Koldo', algo que, a su juicio, evidencia que es un "presidente a la fuga". Tellado ha dicho que "cualquier demócrata tiene que respetar el trabajo de los medios de comunicación" y ha censurado que Sánchez "ataque a determinados medios de comunicación que publican informaciones críticas con su gestión, con su Gobierno o con su entorno personal". A su entender, esa actitud es "francamente irresponsable en una democracia madura". En el caso de la Justicia, Tellado ha dicho que es "independiente" en España. "Y todos los españoles somos iguales ante la ley, su mujer también y él también. Aquí no hay privilegios para nadie", ha manifestado. NO CIERRA LA PUERTA A CITAR A SÁNCHEZ EN EL SENADO Tras insistir en que lleva "meses sin dar explicaciones", el portavoz del Grupo Popular le ha afeado que, en vez de ofrecer esas aclaraciones "después de esta crisis fingida", salga "atacando a medios de comunicación, cuestionando la independencia judicial y atacando a la oposición" que, según ha dicho, cumple con su labor constitucional de controlar al Ejecutivo. En cuanto a si el PP llamará a Sánchez a la comisión de investigación del Senado, ha dicho que "ojalá dé las explicaciones pertinentes" y ha añadido que su formación "no cierra ninguna posibilidad". Al ser preguntado por la posibilidad de explorar una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la que ha puesto encima de la mesa el presidente interino, Vicente Guilarte, Tellado ha asegurado que el PP ha planteado al PSOE una propuesta "sincera y certera" para renovar el Consejo y "al mismo tiempo aprobar una nueva ley que permita avanzar en la despolitización de los órganos de dirección de la justicia". "El PSOE no acepta esa propuesta porque creo que no quiere renovar el CGPJ sino que lo que quiere es controlarlo. Y eso forma parte de una estrategia general de colonización de todas las instituciones públicas para ponerlas al servicio del Partido Socialista", ha aseverado, para denunciar lo que ha ocurrido en órganos como el CIS, la Agencia EFE o RTVE. "SÁNCHEZ SE HA BOLIVARIZADO" Según Tellado, el PSOE "lo quiere manosear todo" para ponerlo "al servicio de Pedro Sánchez". Es más, cree que "se ha bolivarizado a lo largo de los últimos meses" y eso "es tremendamente peligroso". "Y creo que ese ombliguismo que padece el presidente del Gobierno es tremendamente negativo para la democracia española", ha abundado, para alertar de la "deriva tremendamente preocupante" del jefe del Ejecutivo. En cuanto a si el PP estaría dispuesto a pactar un código ético para regular la función de la mujer y familiares del presidente como ocurre en otros países, Tellado ha señalado que "eso está perfectamente regulado en la legislación actual". "Yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez se ahoga en su propio fango", ha declarado, para insistir en que su partido le seguirá pidiendo explicaciones.