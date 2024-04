El 42% de los hoteles de lujo en México empeoran su calificación en su servicio de wifi, según Eurona

El 42% de los hoteles de lujo en México, en concreto 284 sobre un total de 665, sacan peor nota en su servicio wifi que hace un año, lo que refleja un retroceso en materia de conectividad entre los establecimientos de 5 estrellas. Es una de las conclusiones más destacadas del segundo informe 'Tener un 10 en Wifi también puntúa', que acaba de publicar con las puntuaciones actualizadas Eurona, la firma española de servicios de conectividad para zonas remotas. Como consecuencia de este retroceso, se ha producido también un aumento en el porcentaje de estos establecimientos donde empeora la valoración que los clientes hacen sobre la conectividad. Este ha subido hasta el 63,30% (421 hoteles) en 2024 frente al 60,90% (405) del estudio que se hizo el año pasado. El informe, que analiza las reseñas de los 665 hoteles de la categoría de 5 estrellas que existen en México registradas en Booking.com, constata que tampoco ha habido avances positivos en el número de hoteles que sacan una nota wifi más alta que la global. En este apartado no se ha producido ninguna variación ni en un sentido ni en otro, al registrarse invariable el mismo número de hoteles en ambos años, esto es, 198. Donde sí que habido una pequeña mejoría, con un incremento del 4%, es en la categoría de los establecimientos cuya nota wifi iguala a la general, pasando de los 21 de 2023 a los 27 de este año en curso. El informe refleja asimismo que en 209 de estos hoteles, un 31,4%, mejoró la nota wifi en 2024 respecto a la del año anterior. Por último, en 137 hoteles de 5 estrellas, un 29,6% del total, la nota quedó en 2024 igual que el año anterior. Los resultados de este análisis vienen a insistir en una idea que ya quedó acreditada el año pasado, y es que existe un verdadero peso específico en la reseña que un cliente puede hacer de un hotel si no está contento con la calidad del servicio de Wifi que tuvo durante su estancia. Este aspecto revela la evolución que ha tenido en las personas que buscan alojamiento con el paso del tiempo y significa que, actualmente, ya no sólo se valora una cama o un desayuno como parte del buen servicio que pueda ofrecer un establecimiento. UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA Eurona, que ya ofrece conexión de alto nivel a 10.000 habitaciones en grandes Latinoamérica y en Europa, apuesta por mejorar el servicio wifi en este tipo de establecimiento y revertir esta situación. La compañía considera que México debe ser la punta de lanza de la conectividad debido al peso que tiene en el turismo internacional y regional y por el número de hoteles de 5 estrellas con los que cuenta, ya que es el tercero del mundo. Para el consejero delegado de Eurona, Fernando Ojeda, los datos de este segundo informe reflejan "un empeoramiento que no es demasiado grande", pero que sí supone "un paso atrás" respecto al año pasado, y que puede reflejar una tendencia que aleja a México del objetivo al que debe aspirar, "que no es otro que tener un 10 en wifi".