Costos laborales en EE.UU. registran el mayor aumento en un año

(Bloomberg) -- Un amplio indicador de los costos laborales en Estados Unidos, que es seguido de cerca por la Reserva Federal, se aceleró más de lo previsto en el primer trimestre, lo que ilustra las persistentes presiones salariales que mantienen elevada la inflación.

El índice de costos laborales, que mide salarios y beneficios, subió un 1,2%, la mayor alza en un año, tras aumentar un 0,9% a finales de 2023, según cifras publicadas el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales. El incremento superó todas las proyecciones de los economistas encuestados por Bloomberg.

Las cifras de los costos laborales, que se conocen tras una serie de informes recientes que indican persistentes presiones sobre los precios, corren el riesgo de aumentar la preocupación por el progreso que realizan los miembros de la Fed para lograr que la inflación vuelva a su objetivo. Se espera que los funcionarios mantengan las tasas de interés sin cambios, en su nivel más alto en dos décadas, el miércoles al término de su reunión de política monetaria, y es poco probable que las bajen en el corto plazo.

“Esta es una cifra desafiante para la Fed”, dijo Robert Sockin, economista global sénior de Citigroup Inc., en Bloomberg Television. “Un 1,2 es solo prueba de que los datos de inflación, los datos de crecimiento salarial, se están moviendo en la dirección equivocada para ser coherentes con su objetivo”.

El aumento de los costos laborales en el primer trimestre fue amplio e incluyó avances notables en la administración pública, los hospitales y el sector manufacturero.

En comparación con el año anterior, el índice de costos laborales subió un 4,2% tras un aumento anual similar en el cuarto trimestre.

Aunque hay otros indicadores de ingresos que se publican con más frecuencia —como el salario promedio por hora del informe mensual de empleo—, los economistas prefieren el índice de costos laborales porque no está distorsionado por los cambios en la composición del empleo entre ocupaciones o sectores. También es la medida salarial preferida de la Reserva Federal.

Los sueldos y salarios de los trabajadores civiles aumentaron un 1,1% por tercer trimestre consecutivo y subieron un 4,4% frente al mismo período del año anterior. El avance incluyó los efectos de los aumentos del salario mínimo en aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos a principios de año.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“Llegando justo cuando los miembros del FOMC comienzan su reunión de política monetaria de dos días, el Índice de Costos Laborales erosionará aún más su confianza en que la inflación está disminuyendo hacia el objetivo del 2%, preparando el escenario para una postura relativamente restrictiva en la decisión y la conferencia de prensa del 1 de mayo”.

— Estelle Ou, economista

Ajustada a la inflación, la remuneración de la industria privada aumentó un 0,6% respecto al año anterior, mientras que los salarios subieron un 0,8%. La fortaleza del mercado laboral, incluido el crecimiento positivo de los ingresos reales, ha sido clave para sostener la demanda de los consumidores. Datos publicados la semana pasada mostraron que, si bien la economía perdió algo de impulso en el primer trimestre, el gasto de los consumidores se mantuvo resiliente.

Los salarios de los trabajadores del sector privado aumentaron un 1,2% con respecto al trimestre anterior, sin ajustar por inflación. Dado que la remuneración es un costo importante para los empresarios de este sector, los funcionarios de la Reserva Federal la siguen de cerca a través de un subconjunto de la inflación conocido como servicios básicos excluida la vivienda. La remuneración de los trabajadores de las industrias productoras de bienes también aumentó un 1,2%, la mayor subida en un año.

Sin embargo, la afluencia de inmigrantes, mujeres y trabajadores mayores ha ayudado a impulsar la oferta de trabajadores en un momento en que la demanda de mano de obra aún es saludable.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: US Labor Costs Rise by Most in Year in Sign of Wage Pressures

--Con la colaboración de Chris Middleton.

