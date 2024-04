Columbia da un ultimátum a estudiantes propalestinos y amenaza con suspensiones si no levantan el campamento

La Universidad de Columbia ha dado este lunes un ultimátum a los estudiantes que se manifiestan en los terrenos del campus a favor de la causa palestina y ha advertido de que si no levantan su campamento se pueden enfrentar a suspensiones. Las autoridades universitarias han distribuido un comunicado en el que afirman que si los estudiantes no se identifican, firman un formulario en el que se comprometen a cumplir con las políticas de Columbia hasta 2025 y abandonan las instalaciones antes de las 14.00 horas (hora local, 20.00 horas en la España peninsular) no podrán completar el semestre. "Es importante que sepáis que la universidad ya ha identificado a muchos estudiantes", ha señalado, instando a los manifestantes a recoger sus pertenencias y abandonar las instalaciones, ya que las tiendas de campaña "no autorizadas" están creando "un ambiente poco acogedor" para los miembros de la comunidad universitaria. "Actores externos también han contribuido a este ambiente, especialmente alrededor de nuestra entrada, causando preocupaciones de seguridad, incluso para nuestros vecinos", ha indicado, agregando que ofrecerán "un "lugar alternativo para manifestaciones después de que hayan concluido el período de exámenes", según ha recogido la cadena CNN. Por su parte, un mensaje difundido en la red social X por el grupo Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina ha asegurado que las autoridades universitarias intentan fabricar "un estado de emergencia" a fin de "suspender, expulsar y desalojar en masa a cientos de manifestantes pacíficos". Los manifestantes han escrito en el comunicado publicado por las autoridades universitarias de Columbia eslóganes como "la suspensión por Gaza es el mayor de los honores" o "No me voy a leer todo esto: Palestina Libre", según varias imágenes colgadas en las redes sociales del grupo, que ha desafiado el ultimátum protagonizando nuevas protestas en el campus. Más tarde, una relatora especial de la ONU que examina la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, ha indicado en la red social X que las informaciones sobre la posible suspensión a los estudiantes son "inquietantes"."Esta es una clara violación de su derecho de reunión pacífica", ha agregado.