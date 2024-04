Coalición latina pide etiqueta en harina de maíz que advierta si no contiene ácido fólico

Miami, 30 abr (EFE).- Una coalición de organizaciones latinas pidió este martes a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) estadounidense que las etiquetas de harina de masa de maíz a la venta adviertan si el producto no está fortificado con ácido fólico, que ayuda a reducir el riesgo de defectos congénitos en los bebés.

La fortificación con ácido fólico de la harina de maíz, uno de los alimentos básicos de la dieta de los latinos, puede ayudar a las mujeres embarazadas a prevenir defectos del tubo neural, que son malformaciones congénitas que afectan el cerebro, la columna vertebral y la médula espinal.

"Hemos trabajado durante más de una década para abordar los graves defectos de nacimiento debidos a los productos de masa de maíz no fortificados que devastan a los niños y las familias latinas", dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta de Unidos US, la organización de derechos civiles hispanos más grande del país.

Murguía subrayó que, dado que "los esfuerzos de fortificación (con ácido fólico) han sido en gran medida ineficaces" a pesar de la facilidad y el bajo costo de enriquecer la harina de maíz, es hora de "imponer etiquetas de advertencia para impulsar un cambio en toda la industria".

Este tipo de advertencia en las etiquetas permitiría a los consumidores tomar "decisiones informadas" e incentivaría a las empresas a hacer lo correcto, lo que "tendrían un profundo impacto en innumerables vidas", según la activista hispana.

La coalición latina insistió en la importancia de etiquetas de advertencia obligatoria en aquellos alimentos de masa de harina de maíz que "carecen de este importante ingrediente (ácido fólico)", resaltó por su parte Laura MacCleery, directora de políticas de UnidosUS.

En 2016, la FDA aprobó la fortificación de harina de maíz con ácido fólico, una medida que permite a los fabricantes añadir voluntariamente hasta 0.7 miligramos de ácido fólico por libra (454 g) de harina para masa de maíz, similar con los niveles de otros cereales enriquecidos.

Las mujeres embarazadas que tienen una deficiencia de folato corren un mayor riesgo de dar a luz bebés con defectos del tubo neural.

La Fundación March of Dimes indicó también que una medida como esta permitirá "cerrar la brecha de equidad en salud" entre los bebés hispanos, que sufren "tasas desproporcionadamente altas de defectos del tubo neural", dijo Stacey Y. Brayboy, vicepresidenta de esta organización sin ánimo de lucro.

Para las madres hispanas, añadió Brayboy, la harina de masa de maíz "suele ser un alimento básico en su dieta, razón por la cual March of Dimes ha apoyado durante mucho tiempo su fortificación en el suministro de alimentos".

La petición fue presentada ante la FDA en nombre de UnidosUS y una coalición de organizaciones latinas y de salud pública, entre otras March of Dimes, Spina Bifida Association, MomsRising, Healthy Food America, First Focus on Children, SER National Inc., Balanced, la Asociación Nacional de Ejecutivos Federales Hispanos, Esperanza United y Justicia Latina PRLDEF. EFE emi/