Candidato Arrocha pide el voto para el expresidente Torrijos en las elecciones de Panamá

Ciudad de Panamá, 29 abr (EFE).- Melitón Arrocha, uno de los candidatos a la cola de las encuestas, pidió este lunes por sorpresa en su cierre de campaña el voto para uno de sus adversarios, el expresidente Martín Torrijos, a menos de una semana de las elecciones del próximo 5 de mayo en Panamá.

"Con desprendimiento y admiración personal quiero proponerles a todos ustedes que Martín Torrijos sea el próximo presidente de Panamá", dijo Arrocha ante el asombro de los simpatizantes y la aparición del expresidente Torrijos, uno de los favoritos en estas elecciones.

Arrocha, un abogado con larga vida pública, señaló: "Tras una reflexión profunda y en aras de la unidad nacional, he decidido apoyar a otra fórmula presidencial, en favor de un proyecto de gobierno compartido. Uno que vela verdaderamente por los intereses de todos los panameños y panameñas".

Alegó que no fue una decisión "fácil" de tomar pero que comparte con Torrijos una visión de "unidad nacional" necesaria -a su juicio- en estos momentos en que todos los panameños deben aportar "desinterés y ganas genuinas de echar Pa'lante a Panamá (su eslogan de campaña)".

Torrijos, por su parte, declaró: "Durante estos meses de campaña he escuchado los planteamientos de Melitón y siempre he dicho, en público y privado, que se había ganado mis respetos y se había logrado convertir en un ejemplo de alguien que entra en la campaña política no para mentir, sino para hablar con la verdad".

Torrijos fue presidente de Panamá entre 2004 y 2009 con el actual gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), pero para estas elecciones generales del próximo domingo decidió postularse alejado del partido que fundó su padre, el general Omar Torrijos, por discrepancias éticas y de valores.

Ahora, el expresidente se configura como uno de los cuatro favoritos para los comicios junto con José Raúl Mulino, sustituto del inhabilitado exmandatario Ricardo Martinelli, por el partido Realizando Metas, Rómulo Roux por Cambio Democrático y Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino.

Las encuestas situaban a Arrocha, un abogado de 55 años, a la cola de los sondeos con apenas un 2 % en la intención de voto, por lo que un triunfo en las elecciones se tornaba lejos, aunque durante los debates electorales solía ser uno de los mejor valorados por su oratoria y propuestas.

Además está curtido en política: ha sido ministro, diputado y embajador, entre otros cargos ejercidos a lo largo de más de tres décadas que le llevaron a postularse este 2024 como presidente con el eslogan "Pa'lante Panamá".

Arrocha dijo en una entrevista previa a EFE que estaba enfocado en impulsar los activos estratégicos de Panamá, incluida la polémica mina de cobre cerrada el año pasado tras una multitudinarias protestas, para enfrentar la tormenta que se avista en el horizonte del país que ha sido uno de los de mayor crecimiento económico en América Latina.

Se mostró convencido de que el tema minero fue el detonante de una cuasi explosión social contra todos los problemas del país, "que la mayoría de la gente piensa que hay que generar riqueza" y que eso lo puede hacer la mina, que llegó a representar casi el 5 % del producto interno bruto (PIB) nacional, por lo que su posición era "reabrir esa explotación". EFE

