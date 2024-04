Antiviolencia propone una sanción de 40.000 euros al Alavés por promocionar a Iraultza 1921

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto este martes una sanción de 40.000 euros al Deportivo Alavés por no haber retirado de su estadio "todas aquellas menciones que, en forma de murales, grafitis y pegatinas dan promoción al grupo Iraultza 1921", y también una sanción de 4.000 euros al Rayo Vallecano al permitir el despliegue de una gran pancarta sin que se hubiera avisado al coordinador de seguridad. Además, ha propuesto una sanción de 30.000 euros al Burgos CF "por no separar adecuadamente a los aficionados de cada equipo en zonas diferentes de su estadio" con motivo del partido frente al Racing de Santander, declarado previamente de alto riesgo por la propia Comisión Antiviolencia. "Este hecho hizo que se produjeran innumerables situaciones de alteración del orden público, discusiones, peleas e insultos entre aficionados rivales colocados en una misma grada, así como la ocupación de las vías de evacuación del recinto deportivo por aficionados de ambos equipos durante gran parte del partido", ha indicado la Comisión Permanente de Antiviolencia en una nota de prensa. "Estos hechos crearon además serios problemas al operativo policial desplegado para este encuentro y provocó que el árbitro tuviese que detener el partido en alguna ocasión", ha añadido la nota sobre ese Burgos vs Racing de Santander, que se disputó el pasado 14 de abril en El Plantío dentro de la jornada 35 en LaLiga Hypermotion. Respecto a la multa al Alavés, Antiviolencia ha señalado que los miembros del grupo Iraultza 1921 ya habían sido "objeto de conductas violentas definidas en la Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte". "La Comisión recuerda al club que ya ha sido advertido y propuesto para sanción en varias ocasiones anteriores por la existencia de la simbología señalada, no habiendo realizado ninguna modificación al respecto, tal y como se le ha pedido en reiteradas ocasiones", ha subrayado. Respecto a la multa al club vallecano, Antiviolencia ha apuntado las "deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al permitir que se introdujera y se desplegara una pancarta de grandes dimensiones en una de las gradas del estadio que no había sido comunicado previamente al coordinador de seguridad ni se había adjuntado certificado ignífugo alguno de estas pancartas", en referencia a un partido contra el Real Betis Balompié. "Asimismo, se detectó que se habían introducido varias latas de cerveza con alcohol en el interior del recinto deportivo durante la celebración de este encuentro", ha concluido la nota de Antiviolencia sobre ese Rayo vs Betis que se disputó el pasado 17 de marzo durante la jornada 29 de LaLiga EA Sports.