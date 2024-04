Ancelotti: "El Bayern ha ofrecido su mejor versión y nosotros no"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el Bayern de Múnich ha ofrecido su "mejor versión" este martes en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el Allianz Arena (2-2) y su equipo "no", y ha afirmado que deberán "sufrir 90 minutos" para tratar de "llegar a Londres". "Es un resultado bueno. Yo creo que a nivel de partido se podía hacer mejor; en nuestro mejor momento, que ha sido en el principio de la segunda parte, es donde nos han marcado dos. El Bayern es un equipo muy peligroso, creo que ha mostrado la mejor versión hoy y nosotros creo que no, pero tenemos tiempo de mostrarla el próximo miércoles", señaló a los micrófonos de Movistar+ tras el encuentro. A pesar de todo, el técnico italiano mostró confianza en los suyos para el duelo de la próxima semana en el Santiago Bernabéu. "Estamos aquí para pelear. Estamos bien posicionados en LaLiga, en la Champions también. Nos quedan 90 minutos para llegar a Londres", manifestó. Por otra parte, valoró el periodo de cinco minutos en el que llegaron los dos goles del conjunto bávaro. "Creo que en la primera parte hemos defendido, pero con poca intensidad. Le hemos dado demasiada posibilidad de controlar el juego", relató. "La segunda parte, cuando ellos remontaron 2-1, nosotros hemos empezado a presionar un poco más, a ser un poco más agresivos, porque la sensación parecía que con el bloque bajo estábamos cómodos, pero faltaba un poco de intensidad en los duelos, hemos perdido muchos duelos. El partido lo hemos terminado bastante bien. Obviamente, la eliminatoria está igualada, hay que sufrir 90 minutos, pero en un ambiente que todo el mundo conoce", continuó. En otro orden de cosas, Ancelotti comentó el pase de Toni Kroos y el gol de Vinícius en el 0-1 madridista. "Hemos manejado a veces el balón, la posición, porque ellos pusieron mucha intensidad en la presión, teníamos espacio. Hicieron una combinación fantástica, porque ellos se quedaban mucho con la línea bastante alta y lo hemos aprovechado con un pase fantástico y un movimiento fantástico de Vini", subrayó. Por último, explicó el doble cambio realizado en el minuto 75. "Solo buscaba un poco de energía más, nada más. Bellingham tenía calambres, puse piernas frescas. Algo tenía que cambiar, porque tengo herramientas en el banquillo y tengo que aprovechar de estas herramientas", concluyó. Posteriormente, en rueda de prensa, el preparador blanco reiteró que el Bayern "ha mostrado su mejor versión" y ellos "solo en parte". "En algunos momentos lo hemos hecho muy bien, y, casualidad, en el mejor momento del partido ha sido cuando hemos encajado los dos goles; teníamos buen manejo del balón, pero nos han nos han buscado sin equilibrio y nos ha marcado dos. Creo que es un buen resultado que nos da confianza para la vuelta. Todavía la eliminatoria está totalmente abierta", expresó. Además, indicó que "no es sorpresa" lo que ha hecho este martes el Bayern. "El Bayern tiene esta calidad: Musiala, Kane, Müller, un montón de jugadores como Sané, con mucha calidad. La pena es que en nuestro mejor momento, cuando estamos manejando muy bien, Toni ha tenido la oportunidad de marcar el segundo, nos han buscado sin equilibrio y nos han marcado dos. Después, tuvimos el mérito de recuperarnos con esfuerzo y con la aportación de los que han entrado en el partido", expuso. "Llegamos a este punto de la temporada con la oportunidad de jugar una final, sabiendo que va a ser muy complicado. Ha sido un gran rival y la eliminatoria está muy igualada. La afición nos va a ayudar, sin duda", añadió sobre el choque en el Santiago Bernabéu. Sobre el estilo de juego del equipo, explicó que no tienen "una identidad muy clara". "No queríamos jugar con un bloque bajo, pero lo hicimos con demasiada lentitud y poca intensidad. No me ha gustado, porque cuando defiendes, tienes que hacerlo con más intensidad, como lo hicimos en 180 minutos contra el Manchester City", recalcó. Por último, Ancelotti no quiso señalar a ninguno de sus hombres en el primer tanto de Sané. "No me gusta criticar a mis jugadores. Por supuesto que fue un fallo, porque Sané pudo entrar. Lo pudimos hacer mejor, sí", finalizó.