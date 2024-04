Un tercio más de insectos salen de noche

Un estudio innovador ha proporcionado la primera imagen global de los patrones de actividad de los insectos a lo largo del ciclo fundamental día-noche. "A través de nuestra extensa investigación, finalmente hemos podido proporcionar una respuesta definitiva a la antigua pregunta de si hay más insectos afuera durante la noche que durante el día", dijo en un comunicado el doctor Mark Wong, de la Universidad de Western Australia y primer autor del estudio. "Nuestro análisis global no sólo muestra que la actividad de los insectos aumenta en un tercio (31,4%) durante la noche en promedio, sino que revela de manera crucial factores ecológicos clave que impulsan los patrones de actividad de los insectos en toda la Tierra". Los patrones de actividad de los insectos a lo largo del ciclo día-noche son un área sorprendentemente poco estudiada en ecología, ya que tales patrones no pueden detectarse mediante métodos comunes utilizados para muestrear insectos. Por ejemplo, las redes de barrido capturan insectos inactivos, mientras que las trampas de luz no funcionan tan bien durante el día como durante la noche. Los investigadores superaron este desafío identificando estudios que tomaron muestras de insectos durante el día y la noche con trampas que capturaban específicamente insectos en movimiento, como trampas de caída, trampas de interceptación de vuelos y redes de deriva acuáticas. MÁS DE 3 MILLONES DE INSECTOS OBSERVADOS Después de revisar meticulosamente miles de estudios, identificaron 99 estudios que abarcaron desde 1959 hasta 2022, que habían utilizado estos métodos para documentar patrones de actividad de insectos en diversos paisajes, desde selvas tropicales hasta bosques templados, pastizales áridos y ecosistemas acuáticos. El número total de insectos observados superó los 3 millones de individuos. Los resultados del estudio, publicado en la revista Nature Communications, revelan múltiples factores ecológicos que dan forma a los patrones de actividad de los insectos en todo el mundo. Se descubrió que múltiples grupos de insectos, como efímeras, tricópteros, polillas y tijeretas, eran más abundantes durante la noche. Por el contrario, durante el día se produjo una mayor actividad entre tisanópteros, abejas, avispas y hormigas. La actividad nocturna también fue más común en ríos y arroyos. En estos hábitats acuáticos podría haber el doble de insectos activos durante la noche. Por el contrario, los insectos terrestres generalmente tenían una mayor actividad diurna, especialmente en pastizales y sabanas, donde la cantidad de insectos en el exterior podía triplicarse durante el día. El Dr. Wong dijo que estos patrones contrastantes en los ecosistemas terrestres y acuáticos pueden reflejar estrategias para evitar a los depredadores. "Los peces tienden a cazar insectos acuáticos durante el día, mientras que los animales nocturnos, como los murciélagos, hacen que la vida en la tierra sea más peligrosa durante la noche". El análisis también destacó la influencia de factores ambientales, como la temperatura, en la actividad de los insectos a escala global. "Encontramos niveles máximos de actividad nocturna en las regiones más cálidas del mundo, ya que es probable que más insectos buscaran refugio del calor del día", dijo el Dr. Wong. Sin embargo, el estudio también advirtió sobre las amenazas que enfrentan los insectos, enfatizando la importancia de los esfuerzos de conservación. "Nuestros hallazgos apuntan a la amenaza del calentamiento global. En las regiones más cálidas del mundo, como los trópicos, la tendencia al calentamiento puede reducir aún más la actividad de los insectos nocturnos que ya están luchando para hacer frente al calor. Además, la iluminación artificial es perjudicial para los insectos nocturnos, alterando su comportamiento natural en los ecosistemas". Los insectos realizan muchos "servicios ecosistémicos" vitales, como la polinización, el ciclo de nutrientes y el control de plagas. Muchos de estos servicios pueden brindarse durante la noche, cuando hay más insectos activos. El Dr. Wong habló del valor duradero del trabajo de campo ecológico para comprender mejor los patrones de actividad de los insectos. "Esta investigación puede ser agotadora, ya que las trampas deben instalarse y reemplazarse varias veces durante días y noches, en muchos lugares diferentes. "Pero es absolutamente indispensable. Los insectos se encuentran entre los organismos más diversos e importantes de nuestro planeta, y estudiar sus intrincados ritmos representa no sólo un esfuerzo científico, sino un imperativo para conservar la biodiversidad en un planeta que cambia rápidamente".