Thomas Tuchel: "Cuando juegas contra el Real Madrid lo haces contra la experiencia, la camiseta y el mito"

El entrenador del Bayern Múnich, Thomas Tuchel, afirmó este lunes que jugar contra el Real Madrid supone hacerlo "contra la experiencia, la camiseta y el mito", por lo que deberán preparar el partido "a fondo", y catalogó el encuentro como "muy grande e ilustre", ya que lo considera "el partido más grande" que se puede ver en Europa. "Cuando juegas contra el Real Madrid lo haces contra la experiencia. Juegas contra la camiseta, contra el mito, pero aun así, el enfoque será muy sustancioso por esa misma razón. Por ello, a pesar de tener un día menos que ellos en la preparación, intentaremos preparar al equipo a fondo para el partido. Todo el mundo tiene ganas de hacer un gran partido", comentó Tuchel en la rueda de prensa previa a la ida de semifinales de la Liga de Campeones que enfrenta a Bayern y Real Madrid. El preparador alemán subrayó la importancia de atacar con muchos jugadores para poder "hacer daño" a los blancos, aunque al mismo tiempo "no exponerse". "Los márgenes son muy estrechos contra el Madrid, puedes tener la sensación de que no tenemos suficientes jugadores arriba, y en la jugada siguiente, que la defensa está algo inestable. Por eso tenemos que encontrar un buen equilibrio", añadió. Un Bayern que por primera vez en doce años no ha logrado ganar la Bundesliga, aunque para Tuchel, lograr el pase a la final compensaría "mucho" la temporada. "Si logramos, por supuesto que estaremos contentos pero aún no completamente satisfechos porque queremos ir a Wembley y queremos ganar en Wembley. Ese es nuestro objetivo. Estamos preparados, tenemos mucha confianza. El siguiente paso es contra el Real Madrid en un gran escenario y queremos ser competitivos", apuntó. "Necesitamos un ambiente absolutamente inmejorable. Ya fue muy bueno contra el Arsenal, pero necesitamos aún más. Tiene que ser la ventaja de jugar en casa, necesitamos que los espectadores estén ahí, que vivan el partido, que nos apoyen en los momentos difíciles", dijo el entrenador del Bayern sobre la importancia del apoyo de la afición de cara al partido. El alemán se deshizo en elogios hacia Carlo Ancelotti, al que definió como "una leyenda". "Lo que Ancelotti ha hecho es del más alto nivel, y además, al mismo tiempo siempre es amable, sociable y modesto. Incluso en mis primeros encuentros contra él, cuando yo era una especie de recién llegado a la Liga de Campeones, siempre fue muy educado y modesto", dijo. "Por supuesto que hay automatismos. Hay procesos en los Toni Kroos construye su juego, en el modo de iniciar los contraataques, o en la nueva posición Jude Bellingham, en los que se nota su mano. El nuevo esquema del Real Madrid es muy flexible, se adapta a la ocasión, a veces cambia durante el partido", añadió sobre los aspectos tácticos del equipo blanco. "EL BAYERN-REAL MADRID ES EL PARTIDO MÁS GRANDE DE EUROPA" "Es un partido muy grande y muy ilustre, de eso no hay duda. Una semifinal absolutamente digna. Es el partido más grande de Europa, y así lo entiendo como seguidor del Bayern. La semifinal ya parece una final y lo preparo como una final. Haremos todo lo posible para ganar el partido de mañana en 90 minutos, y conforme al resultado sabremos la posición de partida para el segundo partido", explicó el técnico alemán. Será la primera vez que Tuchel se enfrente con el Bayern al Real Madrid, aunque ya lo ha hecho con otros equipos. "Jugamos dos veces con el Chelsea, y también antes con el París y con el Dortmund. El cambio más evidente es que ya no está Benzema, que era el eje absoluto del equipo, algo que han compensado con un pequeño cambio de sistema. Aun así gran parte del comportamiento sigue siendo el mismo, con jugadores como Modric, Toni Kroos o Vinicius", explicó. En cuanto a Rodrygo Goes, Tuchel afirmó que el de Sao Paulo "suele marcar goles decisivos" y que lo considera "un buen jugador". "Rodrygo juega un poco como nueve, también como medio diez, un poco en las bandas, un poco más fluido, pero también con una velocidad increíble. Es muy bueno en espacios reducidos, especialmente en el centro del campo", añadió "Vinicius es muy potente por la izquierda, con regates fantásticos y muy fuerte en el remate. Para poder defenderlos hay que tener táctica pero también suerte. El partido es grande y hay presión. Siempre puedes marcar la diferencia con la táctica y con el planteamiento, pero también se necesita suerte e ímpetu", señaló Tuchel sobre el atacante brasileño del Real Madrid. Por último, el preparador alemán puso a Harry Kane a la altura de Mbappé o Bellingham, aunque alabó al '5' del Real Madrid. "Es un jugador excepcional que se ha desarrollado muy bien en la Bundesliga. La forma en que ha crecido demuestra la personalidad que tiene. Es muy peligroso, muy físico en su estilo de juego y un jugador absolutamente clave en una posición muy ofensiva, somos conscientes de ello e intentaremos encontrar soluciones", concluyó.