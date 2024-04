Rubiales llega al juzgado de Majadahonda para declarar sobre presunta corrupción en la RFEF durante su gestión

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha llegado este lunes media hora antes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda para comparecer ante la jueza que le investiga por su gestión como presidente entre 2018 y 2023, con el foco puesto en el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí y el supuesto desvío de fondos en irregularidades asociadas a contratos. Rubiales ha acudido a la sede judicial a las 9.30 horas acompañado de su abogado, José Vicente Gómez Tejedor, y sin hacer comentarios los medios de comunicación, que le esperaban en la puerta desde primera hora de la mañana. El expresidente de la RFEF está citado a declarar a partir de las 10.00 horas ante la juez Delia Rodrigo en el marco del procedimiento que instruye por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Como investigado, puede acogerse a su derecho a no declarar o contestar solo a preguntas de su abogado o de las partes que considere oportuno. La jueza fijó su declaración después de que el pasado 3 de abril la Guardia Civil lo detuviera y dejara en libertad tras su llegada a España desde República Dominicana, donde se encontraba cuando se produjeron una serie de entradas y registros en la sede de la Federación y en varios domicilios en Madrid y Granada. Durante la estancia de Rubiales en República Dominicana, la juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado que registrara el alojamiento del exfutbolista en Punta Cana. Uno de los últimos movimientos de la jueza ha sido autorizar el copiado y volcado de todos los dispositivos informáticos que se incautaron los agentes en dicho registro. Antes de llevar a cabo estas diligencias, al inicio de la investigación, la juez requirió a unos 15 bancos que le facilitasen información sobre 36 cuentas bancarias a nombre del expresidente de la RFEF, al que recientemente ha bloqueado varias de estas, así como el uso de un vehículo Mercedes GLB. LOS INFORMES DE LA UCO En el marco de las pesquisas, los agentes de la UCO han presentado varios informes al juzgado de Majadahonda. En uno de ellos, que se incluye en el sumario del caso al que ha tenido acceso Europa Press, sostienen que "se ha podido constatar la creación de una incipiente estructura societaria conformada por personal directivo de la RFEF, importante empleados federativos y empresarios allegados" a Rubiales. En este sentido, sospechan de la existencia de una presunta trama en la que estarían implicados el propio Rubiales y otros exmiembros de la Federación que, entre otras operaciones, buscó hacer "promoción inmobiliaria" en Arabia Saudí con una empresa en un principio creada para la venta de aceite. Asimismo, los investigadores señalan en otro informe que Rubiales durante su mandato habría asignado obras de la federación "a cambio de que realizara pagos" a una sociedad administrada por su amigo personal Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene. También aseguran que la RFEF habría incurrido en "sobrecostes" en la gestión de viajes durante la gestión del exfutbolista. EL CUARTO INVESTIGADO EN DECLARAR Rubiales será el cuarto de la docena de investigados en comparecer, después de Pedro Rocha, que le sucedió como presidente interino al dimitir; Tomás González Cueto, que fue su asesor jurídico externo, y Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla que están bajo sospecha. En el caso de Rocha, que fue citado como testigo, la jueza decidió imputarlo después de que durante el interrogatorio respondiese a la mayoría de las preguntas con un "no lo sé". "Hay cosas que por su cargo tendría obligación de conocer y usted está manifestando que se está enterando ahora", le avisó la instructora. De momento no ha fijado nueva fecha para citarle como investigado. Estas diligencias se enmarcan en una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí y, en paralelo, presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales en una pieza separada conocida como 'Brody'.