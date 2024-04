Rocío Carrasco, pletórica, desvela los primeros detalles de su boda con Fidel Albiac

Rocío Carrasco tiene mucho que celebrar. Este lunes cumple 47 años y, en el momento más dulce de su vida e inmersa en los preparativos de su boda religiosa con Fidel Albiac cuando se cumplen 25 años del inicio de su relación, la hija de Rocío Carrasco ha presentado su propia gama de skin care, pensada especialmente para pieles maduras. Un evento muy especial en el que, más cómoda y risueña que nunca, ha adelantado los primeros detalles de su enlace con el amor de su vida -como el vestido de novia o la lista de invitados-, y además se ha mojado sobre las durísimas declaraciones de Edmundo Arrocet contra Terelu Campos y Carmen Borrego, a las que no ha dudado en defender públicamente. - CHANCE: Qué maravilla que te coincida este lanzamiento tan especial con tu cumpleaños - ROCÍO: No es que haya coincidido, lo hemos hecho coincidir porque me hacía ilusión, lo podíamos haber hecho antes también o después, llevamos dos años trabajando en esto, o sea que no se vaya a creer la gente que esto es ponte que te vamos a sacar una foto y vas a sacar una crema. No, esto no es eso. Parte de una necesidad de cuidarme la piel con productos que no me la irriten y de un trabajo y parte de un equipo de profesionales, desde químicos a farmacéuticos, dermatólogos, un equipo de un laboratorio maravilloso. - CHANCE Ahora que acabas de confesar tu edad, 47 años, ¿cómo te ves? - ROCÍO: Me veo estupenda. La cara no la he tenido siempre bien, pero ahora la tengo perfecta, fíjate. No, pero no lo estoy diciendo como publicidad, lo estoy diciendo porque lo creo realmente. - CHANCE: Aparte del lanzamiento que vas a hacer hoy para celebrar tu cumpleaños. - ROCÍO: Si te digo la verdad, no lo sé. Supongo que me iré con mis amigos, pero no tengo nada planificado realmente. Lo único que estaba planificado era el nacimiento de hoy. - CHANCE: ¿Has recibido algún regalo ya? - ROCÍO: Pues no, todavía no. Algo me caerá. Aparte de 47, algo me caerá. - CHANCE: Para ti es muy importante lanzar esto y luego tienes la boda religiosa. ¿Tienes ya fecha? ¿Ya sabes el sitio? - ROCÍO: Lo único que tengo es con quién. No hay nada más. Solo sé con quién. Eso es inamovible. Eso no es negociable. No, todavía no tengo fecha. Quiero que sea durante el 2024 pero no sé exactamente ni dónde, ni en qué fecha. Realmente creo que donde podamos estar todos y donde todos nos lo podamos pasar bien y donde podamos estar juntos, con eso me es suficiente. Con que sea la mitad del 2016, que es la primera, con eso me conformo. - CHANCE: ¿Y el vestido? - ROCÍO: Bueno, iré de largo sí, porque de blanco también, la iglesia, hombre, por Dios, ¿cómo no voy a ir de blanco en la iglesia? Sí, de largo, blanco, sí. - CHANCE: Entiendo, a lo mejor, que no vas a invitar a tantísima gente como en vuestra primera boda, que va a ser más chiquitito. - ROCÍO: No, yo creo que va a haber más gente, porque, gracias a Dios, se han sumado personas muy importantes a mi vida. Entonces, quizás haya más gente. - CHANCE: Tantísimos años que lleváis juntos, Fidel, ¿y tú cuál es el secreto? - ROCÍO: Bueno, el secreto es el respeto y la admiración. Creo que la admiración es lo más importante que puede haber dentro, y el respeto. Pero la admiración creo que es lo más importante que una pareja puede tener. Que uno admire al otro y viceversa, creo que es importantísimo. - CHANCE: ¿Alguna sorpresa en la boda? Yo que sé, Ortega Cano, por ejemplo, que te deseó que estaba muy feliz cuando se enteró que te ibas a casar por la iglesia. ¿Entre los invitados alguna sorpresa? - ROCÍO: El RC Skincare le viene bien a todo el mundo, fíjate lo que te digo. Sí, sí, perfecto, perfecto. Yo le regalo a todo el mundo, para que se cuide la cara. - CHANCE: Preguntarte también por tu amiga Carmen Borrego, todo lo que le está pasando con su hijo, cómo está ella. - ROCÍO: Pues mira, yo creo que yo no me meto en, y mucho menos públicamente. Yo lo que tenga que hablar con Carmen lo hablo con ella y no creo que deba yo de pronunciarme públicamente. Lo único que ella ya sabe, que estoy aquí para lo que buenamente necesite o pueda necesitar, pero ya lo sabe ella. Con eso, me vale. - CHANCE: También por la parte de Edmundo, que ha vuelto a hablar. Entonces también están ahora las dos hermanas sufriendo porque hablar ahora de su madre, con lo mal que le han pasado y que en este tono frívolo que utilizó Edmundo Arrocet. - ROCÍO: A ver, ¿qué te digo? Creo que hay mucha gente que le hace falta un baño de respeto. No te voy a decir mucho más porque no quiero encenderme, pero creo que hay mucha gente que en un momento dado de su vida debería de conocer el significado de la palabra respeto, simplemente. Creo que es lo más importante, el respeto. - CHANCE: Y ahora un poquito hablando de ti. Estás que no paras a nivel profesional. ¿Qué más cosas tienes? Ahora estás más enfocada en la línea. - ROCÍO: Estoy enfocada en todo. Soy multifocal como las gafas. Estoy enfocada en todo. Estamos con la línea, con RC Skincare. Estamos con la serie de mis padres. Estamos con el teatro. El día 28, 29 y 30 de junio estamos aquí en Madrid, en el Albéniz. Y estoy ilusionadísima con eso. Y estamos haciendo cambios en el musical para ofertar cosas nuevas para aquí, para Madrid. Para hacer alguna cosa especial con alguna persona invitada. Siempre solemos hacer algo diferente en ciudades grandes. Y luego estamos con más proyectos que no os puedo contar ahora, pero que estamos. - CHANCE: ¿Cómo va la serie de tus padres? - ROCÍO: Pues va muy bien. Estamos en pretodo. Estamos en la etapa del pretodo. Preguiones, preproducción. Está muy bien. Y yo creo que va a resultar una ficción maravillosa. Y yo creo que va a salir una cosa muy chula. Muy bonita. Creo que sí. Creo que va a sorprender. Y creo que al final se van a contar cosas que se saben, pero que no se saben. O que se han dicho pero no son como se han dicho, o no se han hablado nunca de ellas, cosas normales y cotidianas de la vida de los dos, que creo que también es importante. No me atrevo a poner fecha, pero sí te puedo decir lo que me gustaría. Me gustaría que empezase a materializarse para el año que viene. Me gustaría que empezase a ser ya más o menos tangible y material para el 2025. Sí, me gustaría. - CHANCE: Ha salido lo de tus padres. Y acordarme de tu tío Antonio, que te acompañará otra vez al altar. Te acompañará esta vez, o sea, bueno, al altar ahora. - ROCÍO: Pues mira, dije que no porque no... Porque lo que sucedió en la primera fue tan sumamente maravilloso y mágico que sería una torpeza y una tontería repetir algo que no va... Yo quiero quedarme con esa sensación de la primera vez y con esa emoción y con ese sentimiento de cogerle la mano a mi tío Antonio y pensar que era la mano de mi padre, ¿no? Porque al final tenían el mismo tacto, la misma piel. Y eso solamente se vive una vez. Entonces no... - CHANCE: ¿Quién irá de padrino, entonces? - ROCÍO: Pues no lo sé. Alguien de mi familia, pero no sé quién. Bueno sí lo sé, pero no te lo voy a decir. ¡No os voy a mentir! - CHANCE: Quería preguntarte también por Antonio Tejado, ¿cómo está tu prima después de todo lo que ha pasado? - ROCÍO: Yo no tengo nada que... Mucho menos un día como hoy, no. No me gusta que opinen de mí, no me gusta opinar de los demás.