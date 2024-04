Protestas de estudiantes por guerra en Gaza sacuden a Universidad de Columbia

(Bloomberg) -- Estudiantes siguen en protesta en el campus principal West Lawn de la Universidad de Columbia, pese a la hora límite de las 2 p.m. que tenían para despejar, desafiando las advertencias de que serán suspendidos por infringir múltiples políticas de la institución.

Esta provocación recrudece las tensiones en la universidad por un campamento propalestino que lleva más de una semana en el campus.

El 18 de abril, Columbia llamó a la Policía para que despejara a los manifestantes que invadían su campus, pero la medida hizo que los estudiantes se atrincheraran y armaran nuevamente su campamento. También inspiró sentadas y manifestaciones similares en otras universidades de todo el país, incluidas la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale y la Universidad Southern California.

A las 3:05 p.m. del lunes, las tiendas de campaña en el campus de Columbia seguían en pie y los manifestantes no se habían ido. Las autoridades universitarias no se veían por ningún lado y no respondieron a solicitudes de comentarios.

En el campus de la Universidad de Texas en Austin, la Policía estatal y local, ataviada con equipos antidisturbios, buscó dispersar a los manifestantes en el campus después de que autoridades escolares los amenazaran con arrestarlos por invadir propiedad privada y alterar el orden público. Imágenes televisadas por CNN mostraron cómo los policías peleaban con los manifestantes y desmantelaban barricadas improvisadas hechas con mesas plegables.

Ha habido protestas en universidades de todo Estados Unidos desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre y provocó el bombardeo de represalia de la nación en Gaza. El Ministerio de Salud dirigido por Hamás en el enclave costero estima que más de 34.000 palestinos han muerto en la campaña de Israel.

La coalición que encabeza la manifestación en Columbia, conocida como Columbia University Apartheid Divest, protesta por las conexiones de la universidad con Israel y exige que corte los vínculos financieros con el país. Algunos de los manifestantes han sido criticados por su retórica antisemita y por intimidar a algunos estudiantes judíos en el campus.

“Debemos restablecer el orden en el campus para que todos los estudiantes puedan completar su trabajo del semestre, estudiar para los exámenes y sentirse bienvenidos en la comunidad”, dijo Columbia el lunes en una carta a los manifestantes.

En respuesta, los organizadores de la protesta dijeron en un comunicado que “no se moverán hasta que Columbia cumpla con nuestras exigencias o seamos retirados por la fuerza”.

La universidad dijo que los estudiantes que notifiquen a la escuela su salida del campamento y “se comprometan a cumplir con todas las políticas universitarias” hasta junio de 2025 o la concesión de su título serán “elegibles para completar el semestre en toda regla”.

Los estudiantes suspendidos tendrán acceso restringido a la propiedad escolar, no podrán completar el semestre y no serán elegibles para graduarse, según la carta.

Anteriormente, la presidenta de Columbia, Minouche Shafik, emitió un comunicado diciendo que la universidad no se desvincularía de Israel y que los administradores no lograron llegar a un acuerdo con los manifestantes.

Los administradores universitarios y los legisladores han rechazado durante décadas el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel. Lo ven como antisemita porque pone en duda la legitimidad del Estado judío y señala las políticas de una nación.

Shafik dijo el lunes que la universidad ofreció publicar un proceso para que los estudiantes obtengan más información sobre las propiedades de Columbia y realizar inversiones en salud y educación en Gaza.

Han pedido la renuncia de Shafik debido al manejo de las protestas: algunos por ser demasiado dura con los estudiantes y otros por ser demasiado suave. Pero la junta directiva de Columbia la ha apoyado y su enfoque para gestionar la diversidad de voces en el campus, diciendo que se alinea con la promesa que hizo durante el proceso de nombramiento.

