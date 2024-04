Pedro Sánchez hará una declaración institucional a las 12:00 horas para anunciar si continúa al frente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a partir de las 12:00 horas en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa para anunciar si sigue al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión a raíz de las investigaciones judiciales a su esposa, Begoña Gómez. Moncloa ha comunicado a primera hora de esta mañana esta comparecencia de Sánchez, en la que se prevé que explique su decisión final tras anunciar el pasado miércoles la cancelación de su agenda para reflexionar sobre si debe continuar como presidente del Gobierno ante lo que consideró en una carta a la ciudadanía como una campaña "de acoso y derribo" en su contra. El pasado miércoles, Sánchez anunció mediante un escrito, que difundió en la red social X, que cancelaba su agenda pública unos días para "reflexionar" sobre si debe continuar en su cargo después de que ese mismo día un juez de Madrid abriera diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias contra su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, debido a sus relaciones con empresas que han recibido fondos públicos. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", escribió en esa carta, en la que también acusó a PP y Vox de ser "colaboradores necesarios" de un "atropello tan grave" junto a "una galaxia digital ultraderechista" y la organización Manos Limpias. Mientras tanto, el PSOE espera en vilo esta decisión y su círculo más cercano admite que no sabe qué ocurrirá, tampoco sus ministros, que no ven al presidente desde el miércoles, cuando publicó por sorpresa un mensaje a la ciudadanía, detallando que comparecería ante los medios este lunes para comunicar su decisión final. Por tanto, con Sánchez encerrado en La Moncloa y con escaso contacto con sus colaboradores desde hace días, la dirección socialista se ha esforzado este fin de semana en enviar mensajes públicos y "energía positiva", según la definió la vicepresidenta y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, para convencerle de que se quede. La decisión del jefe del Ejecutivo generó estupor en el entorno socialista porque ni los más próximos sabían que iba a dar ese paso, por lo que el PSOE salió en bloque a apoyar al presidente mediante mensajes en redes sociales convirtiendo además el Comité Federal de este sábado en un acto de apoyo a su líder bajo el lema 'Pedro, quédate' o 'no estás solo'.