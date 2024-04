Mari Ángeles Grajal advierte: "Voy a publicar las memorias de Jaime Ostos con toda la verdad"

En el punto de mira por la guerra televisada que Jacobo Ostos y ella mantienen desde hace meses con los hijos mayores de Jaime Ostos, Jaime Jr. y Gabriela Ostos -fruto del matrimonio del torero con Consuelo Alcalá-, Mari Ángeles Grajal no se ha querido perder la corrida de Cayetano Rivera, Alejandro Talavante y Gonzalo Caballero en Móstoles, en la reapertura de la plaza de la localidad madrileña 18 años después. A la espera de que la justicia se pronuncie tras la demanda que su hijo ha interpuesto contra su hermano Jaime pidiéndole 60.000 euros por sus recientes declaraciones en televisión -afirmando entre otras cosas que Jacobo no sería hijo de Jaime Ostos porque cuando se quedó embarazada la neumóloga tendría un amante-, Mari Ángeles ha anunciado lo que sin duda se convertirá en uno de los bombazos literarios de este 2024. Y es que está escribiendo las memorias del torero de Écija, y aunque en este momento ha "parado" su escritura "porque la editorial me ha pedido que escriba hasta su muerte y me está costando mucho trabajo", adelanta que "lo tengo comprometido para finales de año". "No son mis memorias, son las de Jaime claro, y lo contaré todo. Todo lo que nadie sabe" advierte. "Mi hijo Jacobo lo sabe todo, y Jaime y Gabriela me da igual" reconoce, asegurando que lo que opinen los hijos mayores de su marido de la "absolutamente" igual porque son indiferentes en su vida. "Han intentado hacerme mucho daño, pero hace daño quien puede" ha sentenciado.