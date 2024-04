Los mayores de 65 años pueden vover a ir al cine por 2 euros en 420 salas

La segunda edición del Programa Cine Sénior, con el que las personas mayores de 65 años podrán acudir al cine por 2 euros, arranca este martes 30 de abril en toda España en 420 cines. La medida, aprobada el pasado 26 de marzo en el Consejo de Ministros, va dirigida a 9,5 millones de personas de más de 65 años que podrán acceder al cine por 2 euros, como explicó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa. El programa cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros, lo que supone un aumento del 20 por ciento del presupuesto respecto a la primera convocatoria, cuando fue de 10 millones de euros. Entre las novedades de esta edición, las personas mayores de 65 años también podrán adquirir las entradas con el descuento de manera online, y no solo en taquilla como en la primera edición. En la primera convocatoria, también se adhirieron un total de 420 cines de toda España, pero solo 28 cines gastaron todo lo recibido en ayudas, según datos facilitados por el Gobierno el pasado 26 de diciembre en una respuesta parlamentaria del Grupo Popular, a la que tuvo acceso Europa Press. Al respecto, Urtasun anunció que se había mejorado el sistema de reparto, destinando más recursos a aquellas salas que acogen un mayor número de espectadores de 65 años o más porque algunas se quedaron sin crédito y "no pudieron llevar el programa hasta el final". "Hemos creado un fondo de reserva de 1.750.000 euros para que no se agote el crédito", aseguró.